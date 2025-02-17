https://ria.ru/20250217/sud-1999844612.html

Суд оштрафовал Гозмана* за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Гозмана* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.02.2025

Суд оштрафовал Гозмана* за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч людей политика Леонида Гозмана* за публикации в сети без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:12:00+03:00

2025-02-17T15:12:00+03:00

2025-02-17T15:12:00+03:00

происшествия

россия

москва

егор гайдар

анатолий чубайс

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18798/65/187986588_0:395:2675:1900_1920x0_80_0_0_0826bc38a1018736b1b978209076d026.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч людей политика Леонида Гозмана* за публикации в сети без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гозман* Леонид Яковлевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс рублей", - рассказал собеседник агентства. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти. Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250116/gozman-1993942911.html

https://ria.ru/20240711/gozman-1959053939.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, егор гайдар, анатолий чубайс, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)