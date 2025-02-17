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Суд оштрафовал Гозмана* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.02.2025
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15:12 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/sud-1999844612.html
Суд оштрафовал Гозмана* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Гозмана* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.02.2025
Суд оштрафовал Гозмана* за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч людей политика Леонида Гозмана* за публикации в сети без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:12:00+03:00
2025-02-17T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч людей политика Леонида Гозмана* за публикации в сети без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гозман* Леонид Яковлевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс рублей", - рассказал собеседник агентства. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти. Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250116/gozman-1993942911.html
https://ria.ru/20240711/gozman-1959053939.html
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происшествия, россия, москва, егор гайдар, анатолий чубайс, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд оштрафовал Гозмана* за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал политика Гозмана за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Гозман*
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Гозман*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч людей политика Леонида Гозмана* за публикации в сети без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гозман* Леонид Яковлевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс рублей", - рассказал собеседник агентства.
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Суд продлил домашний арест супруге политика Гозмана* по делу о контрабанде
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Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти.
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иноагентов) - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Гозмана* заочно осудили за распространение фейков об армии
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ПроисшествияРоссияМоскваЕгор ГайдарАнатолий ЧубайсФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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