Суд оштрафовал Гозмана* за нарушение закона об иноагентах
Суд в Москве оштрафовал политика Гозмана за нарушение закона об иноагентах
Леонид Гозман*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч людей политика Леонида Гозмана* за публикации в сети без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гозман* Леонид Яковлевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс рублей", - рассказал собеседник агентства.
Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти.
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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