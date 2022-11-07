https://ria.ru/20221107/stipendiya-1829760924.html

Минобрнауки предложило повысить некоторые именные стипендии

Минобрнауки предложило повысить некоторые именные стипендии - РИА Новости, 07.11.2022

Минобрнауки предложило повысить некоторые именные стипендии

Минобрнауки РФ предлагает повысить некоторые именные стипендии для студентов до 15 тысяч рублей и для аспирантов – до 20 тысяч, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:18

2022-11-07T18:18

2022-11-07T18:21

общество

егор гайдар

юрий маслюков

владимир туманов

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает повысить некоторые именные стипендии для студентов до 15 тысяч рублей и для аспирантов – до 20 тысяч, сообщается на официальном сайте ведомства."Минобрнауки России намерено повысить размер некоторых именных стипендий до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов, а также увеличить количество указанных выплат до десяти... Соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.Отмечается, что начиная с 2023 года рекомендуется назначить десять стипендий имени экономиста Егора Гайдара в размере 15 тысяч рублей в месяц ‎(каждая) для студентов экономических факультетов государственных вузов, десять стипендий имени государственного деятеля Юрия Маслюкова в размере 15 тысяч рублей для студентов, десять стипендий имени заслуженного ученого Владимира Туманова в размере 15 тысяч рублей для студентов по направлению подготовки "Юриспруденция", а также десять стипендий в размере 20 тысяч рублей для аспирантов вузов и научных организаций, обучающихся по программам подготовки научных ‎и научно-педагогических кадров в области юриспруденции."Десять стипендий имени знаменитого поэта, публициста Андрея Андреевича Вознесенского в размере 15 тысяч рублей для студентов, изучающих литературу и журналистику, десять 10 стипендий имени выдающегося литературоведа, историка и филолога Дмитрия Сергеевича Лихачева", - добавили в ведомстве.Добавляется, что министерство также предлагает увеличить выплаты по персональным стипендиям имени А. А. Зиновьева для студентов философского факультета Московского государственного университета с 5 до 15 тысяч рублей в месяц.Кроме того, в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала страны Минобрнауки представило проект постановления, согласно которому предлагается учредить стипендии имени ведущего советского инженера-ракетчика и конструктора космических кораблей Сергея Королева."В проекте с 1 сентября 2023 года предусматривается введение 10 стипендий в размере 15 тысяч рублей в месяц для студентов и 20 тысяч рублей для аспирантов, имеющих значительные достижения в области инженерного дела. Стипендии будут назначаться ведомством на конкурсной основе. На присуждение выплаты могут претендовать студенты бакалавриата и специалитета, начиная со второго курса, магистранты и аспиранты — с первого года обучения. Финансовое обеспечение всех перечисленных стипендий осуществляется в рамках реализации государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20221031/vladivostok-1828034628.html

https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html

https://ria.ru/20221027/spasenie-1827266176.html

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общество, егор гайдар, юрий маслюков, владимир туманов, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента