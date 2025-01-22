https://ria.ru/20250122/gozman-1994994034.html

Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов

Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.01.2025

Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов

Политик Леонид Гозман*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:55:00+03:00

2025-01-22T15:55:00+03:00

2025-01-22T17:02:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

telegram

леонид гозман*

технологии

егор гайдар

анатолий чубайс

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Политик Леонид Гозман*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. "Гозман* Леонид Яковлевич, 13.07.1950 года рождения, г. Москва", - говорится в сообщении.Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250122/askerov-1994992259.html

https://ria.ru/20250117/inoagenty-1994166516.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), telegram, леонид гозман*, технологии, егор гайдар, анатолий чубайс