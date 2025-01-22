Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Леонида Гозмана в список террористов и экстремистов
Леонид Гозман. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Политик Леонид Гозман*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга.
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"Гозман* Леонид Яковлевич, 13.07.1950 года рождения, г. Москва", - говорится в сообщении.
Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти).
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская