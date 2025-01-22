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Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.01.2025
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15:55 22.01.2025 (обновлено: 17:02 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/gozman-1994994034.html
Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов
Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.01.2025
Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов
Политик Леонид Гозман*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:55:00+03:00
2025-01-22T17:02:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
telegram
леонид гозман*
технологии
егор гайдар
анатолий чубайс
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Политик Леонид Гозман*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. &quot;Гозман* Леонид Яковлевич, 13.07.1950 года рождения, г. Москва&quot;, - говорится в сообщении.Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250122/askerov-1994992259.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), telegram, леонид гозман*, технологии, егор гайдар, анатолий чубайс
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Telegram, Леонид Гозман*, Технологии, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс
Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Леонида Гозмана в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Гозман
Леонид Гозман - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Гозман. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Политик Леонид Гозман*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга.
«

"Гозман* Леонид Яковлевич, 13.07.1950 года рождения, г. Москва", - говорится в сообщении.

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Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти).
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)TelegramЛеонид Гозман*ТехнологииЕгор ГайдарАнатолий Чубайс
 
 
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