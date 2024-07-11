https://ria.ru/20240711/gozman-1959033478.html

Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана*

Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана* - РИА Новости, 11.07.2024

Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана*

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 8,5 года колонии заочно Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:46

2024-07-11T16:46

2024-07-11T22:57

происшествия

россия

москва

егор гайдар

анатолий чубайс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772489_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_7352fc95fbcb59fb871de8a81a868b68.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 8,5 года колонии заочно Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы. "Прошу признать Гозмана* виновным и назначить наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии общего режима", — сказала гособвинитель. Также она считает необходимым на четыре года наложить запрет администрировать интернет-ресурсы. Гозману* вменяют часть 2 статьи 207.3 УК России ("Распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации"). Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче. Адвокат Михаил Бирюков сообщал, что Гозман* виновным себя не считает, следствие собрало недостаточно данных о причастности его подзащитного к инкриминируемому деянию. Гозман* — российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 1990-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240704/muntyan-1957395968.html

https://ria.ru/20240621/sud-1954443092.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, егор гайдар, анатолий чубайс