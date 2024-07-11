https://ria.ru/20240711/gozman-1959033478.html
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана*
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана* - РИА Новости, 11.07.2024
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана*
Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 8,5 года колонии заочно Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:46
2024-07-11T16:46
2024-07-11T22:57
происшествия
россия
москва
егор гайдар
анатолий чубайс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772489_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_7352fc95fbcb59fb871de8a81a868b68.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 8,5 года колонии заочно Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы. "Прошу признать Гозмана* виновным и назначить наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии общего режима", — сказала гособвинитель. Также она считает необходимым на четыре года наложить запрет администрировать интернет-ресурсы. Гозману* вменяют часть 2 статьи 207.3 УК России ("Распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации"). Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче. Адвокат Михаил Бирюков сообщал, что Гозман* виновным себя не считает, следствие собрало недостаточно данных о причастности его подзащитного к инкриминируемому деянию. Гозман* — российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 1990-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240704/muntyan-1957395968.html
https://ria.ru/20240621/sud-1954443092.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772489_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_106874bb6cca49f9e1d186283085ac04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, егор гайдар, анатолий чубайс
Происшествия, Россия, Москва, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана*
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана за фейки об армии
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 8,5 года колонии заочно Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
"Прошу признать Гозмана* виновным и назначить наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии общего режима", — сказала гособвинитель.
Также она считает необходимым на четыре года наложить запрет администрировать интернет-ресурсы.
Гозману* вменяют часть 2 статьи 207.3 УК России ("Распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации").
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче.
Адвокат Михаил Бирюков сообщал, что Гозман* виновным себя не считает, следствие собрало недостаточно данных о причастности его подзащитного к инкриминируемому деянию.
Гозман* — российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 1990-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.