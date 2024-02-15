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Следствие потребовало заочно арестовать Гозмана* и Сонина** - РИА Новости, 15.02.2024
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09:29 15.02.2024 (обновлено: 09:59 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/sud-1927489729.html
Следствие потребовало заочно арестовать Гозмана* и Сонина**
Следствие потребовало заочно арестовать Гозмана* и Сонина** - РИА Новости, 15.02.2024
Следствие потребовало заочно арестовать Гозмана* и Сонина**
Следствие ходатайствует перед Гагаринским судом Москвы о заочном аресте признанных иноагентами политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина** по... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:29
2024-02-15T09:59
вооруженные силы рф
происшествия
россия
москва
константин сонин*
леонид гозман*
егор гайдар
правое дело
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следствие ходатайствует перед Гагаринским судом Москвы о заочном аресте признанных иноагентами политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина** по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.&quot;В суд поступили ходатайства о заочном аресте Гозмана* Л.Я. и Сонина* К.И. Рассмотрение назначено на 20 февраля&quot;, - сказала собеседница агентства.Против Гозмана* дело возбуждено по ч.1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), против Сонина** - вторая часть той же статьи (по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит уже не до 5, а до 10 лет лишения свободы.Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Сонин** - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.* признан СМИ-иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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вооруженные силы рф, происшествия, россия, москва, константин сонин*, леонид гозман*, егор гайдар, правое дело, союз правых сил, чикагский университет
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Москва, Константин Сонин*, Леонид Гозман*, Егор Гайдар, Правое дело, Союз Правых Сил, Чикагский университет
Следствие потребовало заочно арестовать Гозмана* и Сонина**

Следствие потребовало заочно арестовать Гозмана* и Сонина** по делу о фейках

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следствие ходатайствует перед Гагаринским судом Москвы о заочном аресте признанных иноагентами политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина** по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"В суд поступили ходатайства о заочном аресте Гозмана* Л.Я. и Сонина* К.И. Рассмотрение назначено на 20 февраля", - сказала собеседница агентства.

Против Гозмана* дело возбуждено по ч.1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), против Сонина** - вторая часть той же статьи (по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит уже не до 5, а до 10 лет лишения свободы.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
Сонин** - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.
* признан СМИ-иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
31 августа 2022, 08:00
 
Вооруженные силы РФПроисшествияРоссияМоскваКонстантин Сонин*Леонид Гозман*Егор ГайдарПравое делоСоюз Правых СилЧикагский университет
 
 
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