https://ria.ru/20240215/sud-1927489729.html

Следствие потребовало заочно арестовать Гозмана* и Сонина**

Следствие потребовало заочно арестовать Гозмана* и Сонина** - РИА Новости, 15.02.2024

Следствие потребовало заочно арестовать Гозмана* и Сонина**

Следствие ходатайствует перед Гагаринским судом Москвы о заочном аресте признанных иноагентами политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина** по... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:29

2024-02-15T09:29

2024-02-15T09:59

вооруженные силы рф

происшествия

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константин сонин*

леонид гозман*

егор гайдар

правое дело

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следствие ходатайствует перед Гагаринским судом Москвы о заочном аресте признанных иноагентами политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина** по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступили ходатайства о заочном аресте Гозмана* Л.Я. и Сонина* К.И. Рассмотрение назначено на 20 февраля", - сказала собеседница агентства.Против Гозмана* дело возбуждено по ч.1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), против Сонина** - вторая часть той же статьи (по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит уже не до 5, а до 10 лет лишения свободы.Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Сонин** - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.* признан СМИ-иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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вооруженные силы рф, происшествия, россия, москва, константин сонин*, леонид гозман*, егор гайдар, правое дело, союз правых сил, чикагский университет