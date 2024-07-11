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Гозмана* заочно осудили за распространение фейков об армии - РИА Новости, 11.07.2024
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17:48 11.07.2024 (обновлено: 17:49 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/gozman-1959053939.html
Гозмана* заочно осудили за распространение фейков об армии
Гозмана* заочно осудили за распространение фейков об армии - РИА Новости, 11.07.2024
Гозмана* заочно осудили за распространение фейков об армии
Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:48
2024-07-11T17:49
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Гозмана* виновным… Назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима",- огласил решение судья. Также в качестве дополнительного наказания политику запретили на 4 администрировать сайты в сети интернет. В ходе прений сторон прокурор просила для Гозмана*, обвиняемого по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), 8,5 лет колонии. Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Адвокат Михаил Бирюков сообщал, что Гозман* виновным себя не считает, что следствие собрало недостаточно данных о причастности его подзащитного к инкриминируемому деянию. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240704/muntyan-1957395968.html
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происшествия, россия, москва, егор гайдар, анатолий чубайс
Происшествия, Россия, Москва, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс
Гозмана* заочно осудили за распространение фейков об армии

Суд заочно приговорил Гозмана к 8,5 года колонии за фейки об армии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛеонид Гозман (включен в реестр СМИ-иноагентов)
Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иноагентов) - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иноагентов). Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Гозмана* виновным… Назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима",- огласил решение судья.
Павел Андреевич Мунтян* - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Также в качестве дополнительного наказания политику запретили на 4 администрировать сайты в сети интернет.
В ходе прений сторон прокурор просила для Гозмана*, обвиняемого по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), 8,5 лет колонии.
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Адвокат Михаил Бирюков сообщал, что Гозман* виновным себя не считает, что следствие собрало недостаточно данных о причастности его подзащитного к инкриминируемому деянию.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Москве украинку осудили за фейки о российской армии
21 июня, 10:15
 
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