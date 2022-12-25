https://ria.ru/20221225/stipendii-1841252092.html
Минобрнауки предложило увеличить стипендии
Минобрнауки предложило увеличить стипендии - РИА Новости, 25.12.2022
Минобрнауки предложило увеличить стипендии
Минобрнауки России предлагает с 1 сентября 2023 года увеличить ряд стипендий до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T21:50
2022-12-25T21:50
2022-12-25T21:53
общество
анатолий собчак
егор гайдар
юрий маслюков
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минобрнауки России предлагает с 1 сентября 2023 года увеличить ряд стипендий до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов, соответствующие проекты постановлений опубликованы на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Проектами постановлений предлагается увеличить стипендии имени Анатолия Собчака и имени Дмитрия Лихачёва, стипендию имени Егора Гайдара, имени Юрия Маслюкова, имени Александра Солженицына, а также стипендию имени Андрея Вознесенского до 15 тысяч рублей, стипендию имени Владимира Туманова до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов. Ранее размер стипендий имени Лихачева и имени Собчака составлял 5 тысяч рублей в месяц, стипендий имени Вознесенского, Гайдара, Маслюкова, Солженицына - 1,5 тысячи рублей в месяц, стипендии имени Туманова - 2 тысячи рублей в месяц для студентов и 10 тысяч рублей в месяц для аспирантов. "Проектом постановления предлагается утвердить с 1 сентября 2023 года новые правила назначения и выплаты стипендий имени Собчака и стипендий имени Лихачева, а также увеличить размер указанных стипендий до 15 тысяч рублей в месяц каждая", - говорится в пояснительной записке к одному из проектов. Согласно порядку назначения, стипендии имени Лихачева назначаются студентам, обучающимся по программам высшего образования по очной форме по направлениям подготовки "История", "Культурология", "Лингвистика", "Педагогическое образование", "Педагогическое образование с двумя профилями подготовки" и "Филология", стипендии имени Собчака - для студентов, учащихся по направлению "Юриспруденция". Стипендии имени Вознесенского назначаются студентам, обучающимся по специальностям или направлениям подготовки в области литературы и журналистики, а стипендии имени Гайдара для тех, кто учится на экономических факультетах. Студентам, обучающимся в вузах, которые готовят кадры для организаций оборонно-промышленного комплекса, назначается стипендия имени Маслюкова, а студентам-юристам (направление обучения "Юриспруденция") назначают стипендию имени Туманова. Стипендии имени Солженицына предназначены для студентов, которые учатся в вузах и достигли выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии и журналистике.
https://ria.ru/20221219/kino-1839719566.html
https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833130494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анатолий собчак, егор гайдар, юрий маслюков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Анатолий Собчак, Егор Гайдар, Юрий Маслюков, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
21:50 25.12.2022 (обновлено: 21:53 25.12.2022)
Минобрнауки предложило увеличить стипендии
В Минобрнауки предложили увеличить некоторые стипендии до 15 и до 20 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минобрнауки России предлагает с 1 сентября 2023 года увеличить ряд стипендий до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов, соответствующие проекты постановлений опубликованы на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Проектами постановлений предлагается увеличить стипендии имени Анатолия Собчака
и имени Дмитрия Лихачёва
, стипендию имени Егора Гайдара
, имени Юрия Маслюкова
, имени Александра Солженицына
, а также стипендию имени Андрея Вознесенского
до 15 тысяч рублей, стипендию имени Владимира Туманова
до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов.
Ранее размер стипендий имени Лихачева и имени Собчака составлял 5 тысяч рублей в месяц, стипендий имени Вознесенского, Гайдара, Маслюкова, Солженицына - 1,5 тысячи рублей в месяц, стипендии имени Туманова - 2 тысячи рублей в месяц для студентов и 10 тысяч рублей в месяц для аспирантов.
"Проектом постановления предлагается утвердить с 1 сентября 2023 года новые правила назначения и выплаты стипендий имени Собчака и стипендий имени Лихачева, а также увеличить размер указанных стипендий до 15 тысяч рублей в месяц каждая", - говорится в пояснительной записке к одному из проектов.
Согласно порядку назначения, стипендии имени Лихачева назначаются студентам, обучающимся по программам высшего образования по очной форме по направлениям подготовки "История", "Культурология", "Лингвистика", "Педагогическое образование", "Педагогическое образование с двумя профилями подготовки" и "Филология", стипендии имени Собчака - для студентов, учащихся по направлению "Юриспруденция".
Стипендии имени Вознесенского назначаются студентам, обучающимся по специальностям или направлениям подготовки в области литературы и журналистики, а стипендии имени Гайдара для тех, кто учится на экономических факультетах.
Студентам, обучающимся в вузах, которые готовят кадры для организаций оборонно-промышленного комплекса, назначается стипендия имени Маслюкова, а студентам-юристам (направление обучения "Юриспруденция") назначают стипендию имени Туманова.
Стипендии имени Солженицына предназначены для студентов, которые учатся в вузах и достигли выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии и журналистике.