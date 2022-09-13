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В Москве задержали Гозмана* - РИА Новости, 13.09.2022
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В Москве задержали Гозмана*
В Москве задержали Гозмана* - РИА Новости, 13.09.2022
В Москве задержали Гозмана*
Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса - Леонида Гозмана* - задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:49
2022-09-13T21:49
анатолий чубайс
леонид гозман
егор гайдар
москва
россия
ссср
союз правых сил
правое дело
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса - Леонида Гозмана* - задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков."Его задержали за статью, которую он написал в 2013 году в Живом Журнале и вменяют часть 2 статьи 13.48 КоАП", - сказал адвокат. Протокол рассмотрит Тверской суд Москвы 14 сентября, до этого времени Гозмана* оставили в ОВД, отметил адвокат.Статья 13.48 (Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы), грозит Гозману* арестом на 15 суток или штрафом.Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи, фрагменты которой в июле того же года Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста.Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.* признан СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20220830/gozman-1813180480.html
https://ria.ru/20210728/sud-1743185277.html
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анатолий чубайс, леонид гозман, егор гайдар, москва, россия, ссср, союз правых сил, правое дело
Анатолий Чубайс, Леонид Гозман, Егор Гайдар, Москва, Россия, СССР, Союз Правых Сил, Правое дело
21:49 13.09.2022
 
В Москве задержали Гозмана*

В Москве задержали Гозмана*, бывшего советника Чубайса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛеонид Гозман*
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Леонид Гозман*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса - Леонида Гозмана* - задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
"Его задержали за статью, которую он написал в 2013 году в Живом Журнале и вменяют часть 2 статьи 13.48 КоАП", - сказал адвокат. Протокол рассмотрит Тверской суд Москвы 14 сентября, до этого времени Гозмана* оставили в ОВД, отметил адвокат.
Статья 13.48 (Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы), грозит Гозману* арестом на 15 суток или штрафом.
Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
Леонид Гозман - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:29
Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией
Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.
Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи, фрагменты которой в июле того же года Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста.
Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.
* признан СМИ-иноагентом
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля 2021, 00:35
Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефонных разговоров Гозмана*
 
Анатолий ЧубайсЛеонид ГозманЕгор ГайдарМоскваРоссияСССРСоюз Правых СилПравое дело
 
 
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