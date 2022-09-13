https://ria.ru/20220913/gozman-1816604607.html

В Москве задержали Гозмана*

В Москве задержали Гозмана* - РИА Новости, 13.09.2022

В Москве задержали Гозмана*

Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса - Леонида Гозмана* - задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T21:49

2022-09-13T21:49

2022-09-13T21:49

анатолий чубайс

леонид гозман

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россия

ссср

союз правых сил

правое дело

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса - Леонида Гозмана* - задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков."Его задержали за статью, которую он написал в 2013 году в Живом Журнале и вменяют часть 2 статьи 13.48 КоАП", - сказал адвокат. Протокол рассмотрит Тверской суд Москвы 14 сентября, до этого времени Гозмана* оставили в ОВД, отметил адвокат.Статья 13.48 (Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы), грозит Гозману* арестом на 15 суток или штрафом.Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи, фрагменты которой в июле того же года Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста.Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.* признан СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220830/gozman-1813180480.html

https://ria.ru/20210728/sud-1743185277.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий чубайс, леонид гозман, егор гайдар, москва, россия, ссср, союз правых сил, правое дело