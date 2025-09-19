https://ria.ru/20250919/gozman-2043091890.html

Суд заочно арестовал Гозмана*

Суд заочно арестовал Гозмана* - РИА Новости, 19.09.2025

Суд заочно арестовал Гозмана*

Гагаринский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест политика Леонида Гозмана* за призывы к терроризму, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест политика Леонида Гозмана* за призывы к терроризму, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд вынес постановление о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Оно начнет действовать в момент его задержания или экстрадиции в РФ. По данным суда, Гозману* вменяется часть 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к террористической деятельности), санкция которой составляет до 7 лет колонии. Это уже второе его заочное уголовное дело. Ранее суд заочно приговорил его к 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти. Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

