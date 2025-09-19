Суд заочно арестовал Гозмана*
Суд заочно арестовал Леонида Гозмана по делу о призывах к терроризму
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОбщественный деятель Леонид Гозман* (включен в реестр СМИ-иноагентов)
Общественный деятель Леонид Гозман* (включен в реестр СМИ-иноагентов). Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест политика Леонида Гозмана* за призывы к терроризму, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд вынес постановление о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Оно начнет действовать в момент его задержания или экстрадиции в РФ.
По данным суда, Гозману* вменяется часть 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к террористической деятельности), санкция которой составляет до 7 лет колонии.
Это уже второе его заочное уголовное дело. Ранее суд заочно приговорил его к 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти.
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
