https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

Зачем нам армия?

Зачем нам армия? - РИА Новости, 23.02.2024

Зачем нам армия?

Уже второй раз мы встречаем праздник 23 Февраля в боевой обстановке — и как же это непохоже на все, что было раньше. У страны появились свои герои, мы... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:07

аналитика

россия

егор гайдар

нато

афганистан

восточная европа

вооруженные силы рф

23 февраля

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Уже второй раз мы встречаем праздник 23 Февраля в боевой обстановке — и как же это непохоже на все, что было раньше. У страны появились свои герои, мы поздравляем их с победами, наша армия — вновь наша гордость и слава.Это все очень непривычно, ведь, будем честны, с конца 80-х нашу армию предавали и шельмовали только в путь. Были вычеркнуты из истории блестящие военные успехи в Афганистане, а вывод войск оттуда был подан как поражение. Бесславно был выведен огромный советский контингент из ГДР и стран Восточной Европы.Мало того что советское руководство не смогло добиться компенсаций за вывод войск — а ведь за это можно было просить и обнуление долгов СССР, и ликвидацию альянса НАТО. Оно даже не смогло как следует отблагодарить бойцов за службу. В информационном поле ветераны Советской армии превратились в лишних людей. Их как бы не было.Ну а святые 90-е наша армия вообще непонятно как пережила. Страна беднела ударными темпами, но еще быстрее сокращались военные расходы. Люди моего поколения отлично помнят худющих призывников, слоняющихся по улицам городов в увольнительных, — пацаны просили сигаретку, шоколадку или просто купить им еды.Служить в такой армии в глазах большинства обывателей было несчастьем. От призыва откупались почти официально, а премьер-министр страны Егор Гайдар открыто рассуждал о взятках военкомам — не в том смысле, что это плохо, а что это, как сказали бы сейчас, новая нормальность.В моде была идея, что бескрайняя Россия с ее самой протяженной госграницей в мире внезапно превратится в маленькое уютное государство типа Чехии. А зачем такому государству армия? Одни лишние расходы. Надо несколько десятков тысяч хорошо оплачиваемых профессиональных контрактников — и на этом все.Зачем нам армия? Зачем России столько танков? Эти вопросы лились из каждого утюга и задавались на самом высоком уровне. Армия деградировала, а параллельно деградировало и общество. Понятия "честь", "верность", "долг" списали в архив. Детвора мечтала стать киллерами и путанами. Уровень взаимного доверия в обществе рухнул в тартарары.Когда же богатеющее государство начало вливать в армию ресурсы и аккуратно ее реформировать, отдача оказалась внезапной и великолепной. Было покончено с террористами, лютовавшими на Кавказе и в крупных российских городах. В три дня была замирена Грузия. Были спасены сотни и тысячи человеческих жизней.Оказалось, что Россия так и не стала маленькой и уютной, а армия нужна ей как воздух. И разумеется, она не может быть полностью контрактной — не для наших просторов такие решения.А потом был Крым, "вежливые люди" и огромная народная любовь к своим защитникам, спасшим их от резни, которую им устроили бы киевские нацисты. В центре Симферополя стоит небольшой памятник солдату в камуфляже, у ног его трется кот, а девочка дарит ему цветы. Летом туристы в очереди стоят, чтобы здесь сфотографироваться.Новороссийская реконкиста вынесла в фокус общественного внимания наших современных военных. Оказалось, они образованны, умны, интересны — куда интереснее, чем хипстеры с Патриков. А главное — они наши защитники.Много говорилось о том, что в последние годы страсть накопительства поутихла, мы как нация задумались о вечном, огромное число людей пошло в волонтеры. А ведь это нравственное возрождение тоже следствие возрождения нашей армии. Народ в массе своей стал чувствовать себя защищенным. Ушла та болезненная разъединенность, когда каждый пытался выжить в одиночку, ушел вечный страх, съедавший душу. Мы вернули себе армию — армия вернула нам страну.В экономическом плане вопрос "Зачем все эти танки?" тоже оказался глупостью, как, впрочем, и большинство идей наших реформаторов. Производство оружия и военной техники — одна из важнейших и (при умелом управлении) выгоднейших отраслей народного хозяйства. Это рабочие места, это новые технологии, это продажи оружия за рубеж. Сегодня наша оборонка работает на полную мощность, помогая стране выживать в неслыханно жестком санкционном режиме. Россия — второй в мире экспортер оружия.Благодаря нашему ВПК нам удалось полностью подстроиться под новый характер современной войны — отработать связь, освоить массовый выпуск беспилотников. Такого опыта боевых действий нет сегодня ни у одной другой армии мира. А престиж службы вырос неизмеримо. Конкурс на иные специальности в военных вузах составляет около десяти человек на место. В армию и ВПК идут программисты, математики, ученые — истинная интеллектуальная элита страны.Чем сегодня мы, каждый из нас, можем помочь нашим бойцам? Я думаю, построить такое общество, в которое они рады будут вернуться. Стать лучше, благороднее, добрее. Вспомнить про такие понятия, как "честь", "верность", "долг", ведь они пригодятся и в мирное время. Это был бы лучший подарок нашим военным на 23 Февраля.Сегодня в любом аэропорту или на вокзале вы можете заметить статных красавцев в аккуратной, ловко подогнанной форме, которые смотрят на табло отбытия, пьют кофе, делают селфи и ловят на себе восхищенные взгляды девушек. Это наши защитники, лучшие люди нашей страны. С праздником вас, родные!

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аналитика, россия, егор гайдар, нато, афганистан, восточная европа, вооруженные силы рф, 23 февраля, день защитника отечества, сво