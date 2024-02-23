https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
Зачем нам армия?
Зачем нам армия? - РИА Новости, 23.02.2024
Зачем нам армия?
Уже второй раз мы встречаем праздник 23 Февраля в боевой обстановке — и как же это непохоже на все, что было раньше. У страны появились свои герои, мы... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:00
2024-02-23T08:00
2024-02-23T08:07
аналитика
россия
егор гайдар
нато
афганистан
восточная европа
вооруженные силы рф
23 февраля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928453231_0:196:3066:1921_1920x0_80_0_0_efd2261b4ea93d012729b6d8972bcadc.jpg
Уже второй раз мы встречаем праздник 23 Февраля в боевой обстановке — и как же это непохоже на все, что было раньше. У страны появились свои герои, мы поздравляем их с победами, наша армия — вновь наша гордость и слава.Это все очень непривычно, ведь, будем честны, с конца 80-х нашу армию предавали и шельмовали только в путь. Были вычеркнуты из истории блестящие военные успехи в Афганистане, а вывод войск оттуда был подан как поражение. Бесславно был выведен огромный советский контингент из ГДР и стран Восточной Европы.Мало того что советское руководство не смогло добиться компенсаций за вывод войск — а ведь за это можно было просить и обнуление долгов СССР, и ликвидацию альянса НАТО. Оно даже не смогло как следует отблагодарить бойцов за службу. В информационном поле ветераны Советской армии превратились в лишних людей. Их как бы не было.Ну а святые 90-е наша армия вообще непонятно как пережила. Страна беднела ударными темпами, но еще быстрее сокращались военные расходы. Люди моего поколения отлично помнят худющих призывников, слоняющихся по улицам городов в увольнительных, — пацаны просили сигаретку, шоколадку или просто купить им еды.Служить в такой армии в глазах большинства обывателей было несчастьем. От призыва откупались почти официально, а премьер-министр страны Егор Гайдар открыто рассуждал о взятках военкомам — не в том смысле, что это плохо, а что это, как сказали бы сейчас, новая нормальность.В моде была идея, что бескрайняя Россия с ее самой протяженной госграницей в мире внезапно превратится в маленькое уютное государство типа Чехии. А зачем такому государству армия? Одни лишние расходы. Надо несколько десятков тысяч хорошо оплачиваемых профессиональных контрактников — и на этом все.Зачем нам армия? Зачем России столько танков? Эти вопросы лились из каждого утюга и задавались на самом высоком уровне. Армия деградировала, а параллельно деградировало и общество. Понятия "честь", "верность", "долг" списали в архив. Детвора мечтала стать киллерами и путанами. Уровень взаимного доверия в обществе рухнул в тартарары.Когда же богатеющее государство начало вливать в армию ресурсы и аккуратно ее реформировать, отдача оказалась внезапной и великолепной. Было покончено с террористами, лютовавшими на Кавказе и в крупных российских городах. В три дня была замирена Грузия. Были спасены сотни и тысячи человеческих жизней.Оказалось, что Россия так и не стала маленькой и уютной, а армия нужна ей как воздух. И разумеется, она не может быть полностью контрактной — не для наших просторов такие решения.А потом был Крым, "вежливые люди" и огромная народная любовь к своим защитникам, спасшим их от резни, которую им устроили бы киевские нацисты. В центре Симферополя стоит небольшой памятник солдату в камуфляже, у ног его трется кот, а девочка дарит ему цветы. Летом туристы в очереди стоят, чтобы здесь сфотографироваться.Новороссийская реконкиста вынесла в фокус общественного внимания наших современных военных. Оказалось, они образованны, умны, интересны — куда интереснее, чем хипстеры с Патриков. А главное — они наши защитники.Много говорилось о том, что в последние годы страсть накопительства поутихла, мы как нация задумались о вечном, огромное число людей пошло в волонтеры. А ведь это нравственное возрождение тоже следствие возрождения нашей армии. Народ в массе своей стал чувствовать себя защищенным. Ушла та болезненная разъединенность, когда каждый пытался выжить в одиночку, ушел вечный страх, съедавший душу. Мы вернули себе армию — армия вернула нам страну.В экономическом плане вопрос "Зачем все эти танки?" тоже оказался глупостью, как, впрочем, и большинство идей наших реформаторов. Производство оружия и военной техники — одна из важнейших и (при умелом управлении) выгоднейших отраслей народного хозяйства. Это рабочие места, это новые технологии, это продажи оружия за рубеж. Сегодня наша оборонка работает на полную мощность, помогая стране выживать в неслыханно жестком санкционном режиме. Россия — второй в мире экспортер оружия.Благодаря нашему ВПК нам удалось полностью подстроиться под новый характер современной войны — отработать связь, освоить массовый выпуск беспилотников. Такого опыта боевых действий нет сегодня ни у одной другой армии мира. А престиж службы вырос неизмеримо. Конкурс на иные специальности в военных вузах составляет около десяти человек на место. В армию и ВПК идут программисты, математики, ученые — истинная интеллектуальная элита страны.Чем сегодня мы, каждый из нас, можем помочь нашим бойцам? Я думаю, построить такое общество, в которое они рады будут вернуться. Стать лучше, благороднее, добрее. Вспомнить про такие понятия, как "честь", "верность", "долг", ведь они пригодятся и в мирное время. Это был бы лучший подарок нашим военным на 23 Февраля.Сегодня в любом аэропорту или на вокзале вы можете заметить статных красавцев в аккуратной, ловко подогнанной форме, которые смотрят на табло отбытия, пьют кофе, делают селфи и ловят на себе восхищенные взгляды девушек. Это наши защитники, лучшие люди нашей страны. С праздником вас, родные!
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, россия, егор гайдар, нато, афганистан, восточная европа, вооруженные силы рф, 23 февраля, день защитника отечества, сво
Аналитика, Россия, Егор Гайдар, НАТО, Афганистан, Восточная Европа, Вооруженные силы РФ, 23 февраля, День защитника Отечества, СВО
Уже второй раз мы встречаем праздник 23 Февраля в боевой обстановке — и как же это непохоже на все, что было раньше. У страны появились свои герои, мы поздравляем их с победами, наша армия — вновь наша гордость и слава.
Это все очень непривычно, ведь, будем честны, с конца 80-х нашу армию предавали и шельмовали только в путь. Были вычеркнуты из истории блестящие военные успехи в Афганистане
, а вывод войск оттуда был подан как поражение. Бесславно был выведен огромный советский контингент из ГДР и стран Восточной Европы
.
Более половины россиян считают, что престиж военного растет, показал опрос
Мало того что советское руководство не смогло добиться компенсаций за вывод войск — а ведь за это можно было просить и обнуление долгов СССР
, и ликвидацию альянса НАТО
. Оно даже не смогло как следует отблагодарить бойцов за службу. В информационном поле ветераны Советской армии превратились в лишних людей. Их как бы не было.
Ну а святые 90-е наша армия вообще непонятно как пережила. Страна беднела ударными темпами, но еще быстрее сокращались военные расходы. Люди моего поколения отлично помнят худющих призывников, слоняющихся по улицам городов в увольнительных, — пацаны просили сигаретку, шоколадку или просто купить им еды.
Путин: российская армия добилась перелома на самых сложных участках фронта
Служить в такой армии в глазах большинства обывателей было несчастьем. От призыва откупались почти официально, а премьер-министр страны Егор Гайдар
открыто рассуждал о взятках военкомам — не в том смысле, что это плохо, а что это, как сказали бы сейчас, новая нормальность.
В моде была идея, что бескрайняя Россия
с ее самой протяженной госграницей в мире внезапно превратится в маленькое уютное государство типа Чехии
. А зачем такому государству армия? Одни лишние расходы. Надо несколько десятков тысяч хорошо оплачиваемых профессиональных контрактников — и на этом все.
СМИ: российская армия научилась противостоять HIMARS и ATACMS
Зачем нам армия? Зачем России столько танков? Эти вопросы лились из каждого утюга и задавались на самом высоком уровне. Армия деградировала, а параллельно деградировало и общество. Понятия "честь", "верность", "долг" списали в архив. Детвора мечтала стать киллерами и путанами. Уровень взаимного доверия в обществе рухнул в тартарары.
Когда же богатеющее государство начало вливать в армию ресурсы и аккуратно ее реформировать, отдача оказалась внезапной и великолепной. Было покончено с террористами, лютовавшими на Кавказе
и в крупных российских городах. В три дня была замирена Грузия
. Были спасены сотни и тысячи человеческих жизней.
"Восемь к одному". СМИ указали на преимущества российской армии перед ВСУ
Оказалось, что Россия так и не стала маленькой и уютной, а армия нужна ей как воздух. И разумеется, она не может быть полностью контрактной — не для наших просторов такие решения.
А потом был Крым, "вежливые люди" и огромная народная любовь к своим защитникам, спасшим их от резни, которую им устроили бы киевские нацисты. В центре Симферополя
стоит небольшой памятник солдату в камуфляже, у ног его трется кот, а девочка дарит ему цветы. Летом туристы в очереди стоят, чтобы здесь сфотографироваться.
Новороссийская реконкиста вынесла в фокус общественного внимания наших современных военных. Оказалось, они образованны, умны, интересны — куда интереснее, чем хипстеры с Патриков. А главное — они наши защитники.
Чем дольше длится СВО, тем сильнее российская армия, заявил Шойгу
Много говорилось о том, что в последние годы страсть накопительства поутихла, мы как нация задумались о вечном, огромное число людей пошло в волонтеры. А ведь это нравственное возрождение тоже следствие возрождения нашей армии. Народ в массе своей стал чувствовать себя защищенным. Ушла та болезненная разъединенность, когда каждый пытался выжить в одиночку, ушел вечный страх, съедавший душу. Мы вернули себе армию — армия вернула нам страну.
В экономическом плане вопрос "Зачем все эти танки?" тоже оказался глупостью, как, впрочем, и большинство идей наших реформаторов. Производство оружия и военной техники — одна из важнейших и (при умелом управлении) выгоднейших отраслей народного хозяйства. Это рабочие места, это новые технологии, это продажи оружия за рубеж. Сегодня наша оборонка работает на полную мощность, помогая стране выживать в неслыханно жестком санкционном режиме. Россия — второй в мире экспортер оружия.
Медведев оценил поставки бронетанковой техники российской армии
Благодаря нашему ВПК нам удалось полностью подстроиться под новый характер современной войны — отработать связь, освоить массовый выпуск беспилотников. Такого опыта боевых действий нет сегодня ни у одной другой армии мира. А престиж службы вырос неизмеримо. Конкурс на иные специальности в военных вузах составляет около десяти человек на место. В армию и ВПК идут программисты, математики, ученые — истинная интеллектуальная элита страны.
Чем сегодня мы, каждый из нас, можем помочь нашим бойцам? Я думаю, построить такое общество, в которое они рады будут вернуться. Стать лучше, благороднее, добрее. Вспомнить про такие понятия, как "честь", "верность", "долг", ведь они пригодятся и в мирное время. Это был бы лучший подарок нашим военным на 23 Февраля.
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Сегодня в любом аэропорту или на вокзале вы можете заметить статных красавцев в аккуратной, ловко подогнанной форме, которые смотрят на табло отбытия, пьют кофе, делают селфи и ловят на себе восхищенные взгляды девушек. Это наши защитники, лучшие люди нашей страны. С праздником вас, родные!