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Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана* - РИА Новости, 17.10.2024
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15:15 17.10.2024 (обновлено: 15:16 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/arest-1978529822.html
Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана*
Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана* - РИА Новости, 17.10.2024
Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана*
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест супругу политика Леонида Гозмана* (признан иноагентом) Марину Егорову, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:15
2024-10-17T15:16
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест супругу политика Леонида Гозмана* (признан иноагентом) Марину Егорову, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Егоровой М.С.", - сказано в картотеке. Решение о домашнем аресте избрали 4 октября, оно вступило в силу. Подробности дела, как и вменяемая Егоровой статья УК, не уточняются. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Поводом для возбуждения дела послужили тексты политика с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html
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егор гайдар, анатолий чубайс, союз правых сил, правое дело, москва, россия, общество
Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Союз Правых Сил, Правое дело, Москва, Россия, Общество
Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана*

Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана Марину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест супругу политика Леонида Гозмана* (признан иноагентом) Марину Егорову, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Егоровой М.С.", - сказано в картотеке.
Артемий Троицкий* - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Троицкого* признали иноагентом в том числе за призывы к убийству политиков
13 октября, 06:50
Решение о домашнем аресте избрали 4 октября, оно вступило в силу.
Подробности дела, как и вменяемая Егоровой статья УК, не уточняются.
Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Поводом для возбуждения дела послужили тексты политика с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Писательница Линор Горалик* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Стало известно, за что Линор Горалик* признали иноагентом
11 октября, 08:45
 
Егор ГайдарАнатолий ЧубайсСоюз Правых СилПравое делоМоскваРоссияОбщество
 
 
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