Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана*
Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана Марину
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест супругу политика Леонида Гозмана* (признан иноагентом) Марину Егорову, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Егоровой М.С.", - сказано в картотеке.
Решение о домашнем аресте избрали 4 октября, оно вступило в силу.
Подробности дела, как и вменяемая Егоровой статья УК, не уточняются.
Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Поводом для возбуждения дела послужили тексты политика с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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