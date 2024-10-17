https://ria.ru/20241017/arest-1978529822.html

Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана*

Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана* - РИА Новости, 17.10.2024

Суд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана*

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест супругу политика Леонида Гозмана* (признан иноагентом) Марину Егорову, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:15

2024-10-17T15:15

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест супругу политика Леонида Гозмана* (признан иноагентом) Марину Егорову, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Егоровой М.С.", - сказано в картотеке. Решение о домашнем аресте избрали 4 октября, оно вступило в силу. Подробности дела, как и вменяемая Егоровой статья УК, не уточняются. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Поводом для возбуждения дела послужили тексты политика с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html

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егор гайдар, анатолий чубайс, союз правых сил, правое дело, москва, россия, общество