Операция российских ВКС в Сирии

Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017

Вооруженный конфликт в Сирии между правительственными войсками и отрядам боевиков различных вооруженных формирований продолжается с марта 2011 года.

К осени 2015 года положение в Сирии было критическим . По состоянию на 30 сентября 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории.

Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов ИГ* на территории Сирии.

Российская авиационная группировка была в кратчайшие сроки развернута на аэродроме Хмеймим в северо-западной сирийской провинции Латакия. Изначально в нее входили 50 боевых машин: 34 самолета (преимущественно штурмовики и фронтовые бомбардировщики) и 16 вертолетов (12 ударных Ми-24П и четыре военно-транспортных Ми-8МТШ), а также подразделения материально-технического обеспечения и охраны.

Для координации борьбы с ИГ* Россия, Ирак, Иран и Сирия создали в Багдаде информационный центр , задачами которого стали сбор, обработка, обобщение и анализ данных об обстановке в регионе, а также распределение информации и оперативная ее передача генеральным штабам стран-участниц.

Группировка кораблей РФ, в том числе ударных, в Средиземном море обеспечивала противовоздушную оборону российской базы и подвоз материальных средств.

17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация – самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов ИГ* в Сирии.

Этот день стал по-настоящему историческим для российских Вооруженных сил: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, никогда до этого не участвовавшие в боевых действиях, получили боевое крещение в небе над Сирией

8 декабря Россия впервые применила в боевых условиях крылатые ракеты большой дальности "Калибр" из-под воды. Пуск из акватории Средиземного моря произвела дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону", поразив все назначенные цели.

Первоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств, а также по оборудованию автомобилей для совершения террористических актов боевиков ИГ*.

В результате действий российской группировки был нанесен значительный ущерб системе управления и тыловой инфраструктуре террористов. Были перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Террористические организации лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов.

Под ударами российской авиации боевики начали отступление , лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.

Операция ВКС РФ в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем.

22 февраля 2016 года Россия и США объявили о достижении договоренности по перемирию в Сирии между правительственными войсками и вооруженными группами оппозиции.

Режим прекращения огня в Сирии официально вступил в силу в ночь на 27 февраля по дамасскому времени (01.00 мск). Перемирие не распространялось на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* ("Джебхат Фатах аш-Шам") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.

В целях контроля за соблюдением режима прекращения огня на российской авиабазе Хмеймим был создан Координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

Одной из основных задач Координационного центра стало содействие переговорному процессу о примирении между представителями сирийских властей и оппозиции, за исключением ИГ* и "Джебхат-Ан-Нусра"* и других террористических организаций.

После достижения соглашения о прекращении огня между оппозицией и правительственными войсками объем работы российской авиации значительно сократился

29 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех важных документов: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР, комплекса мер по контролю за режимом прекращения огня, заявления о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Это стало возможным благодаря продолжавшимся в течение двух месяцев переговорам Минобороны РФ при посредничестве Турции с лидерами формирований умеренной сирийской оппозиции и правительством Сирии.

Гарантами перемирия выступили Россия, Турция и Иран.

21 ноября 2017 года президент Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи сообщил, что операция против боевиков в республике близится к завершению.

17 сентября 2018 года российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как заявили в Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200.

После этого Москва заявила о планах оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное – передать Сирии комплекс С-300. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил , что четыре установки С-300 поставлены в Сирию, местных военных научат ими управлять за три месяца.

К концу 2018 года был завершен вывод основной группировки ВКС РФ из Сирии . На территорию России была выведена техника и вооружение, не входящие в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

Во время военной операции был апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали свою высокую эффективность . Среди них – новейшие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, высокоточные боеприпасы, авиационные комплексы, средства ПВО, РЭБ и связи.

По итогам боевых действий в Сирии производство 12 образцов перспективного российского вооружения было прекращено после их неудачных испытаний , еще 300 образцов вооружения были модернизированы.

За время операции ВКС России выполнили более 40 тысяч вылетов , из которых свыше 21 тысячи – в ночное время.

За время боевых действий было поражено порядка 122 тысяч объектов террористов, уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождены 1411 населенных пунктов, в том числе ключевые города, были разблокированы основные коммуникации

За время операции России в Сирии правительственные войска вернули себе 96,5% территории против 8%, которые они контролировали в начале.

В настоящее время на постоянной основе в Сирии функционируют авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, их состав типовой, а численность сопоставима с российскими военными базами, функционирующими в Киргизии, Таджикистане и Армении.

Кроме того, в Сирии продолжают выполнять поставленные задачи военные советники, силы специальных операций, военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и военная полиция.

Полеты авиации ВКС РФ в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки.

В условиях стабилизации обстановки в республике была начата реализация масштабной программы по восстановлению мирной жизни и возвращению беженцев.

Для координации данной работы в России, Сирии, Ливане и Иордании были созданы межведомственные координационные штабы . Во взаимодействии с уполномоченными международными организациями они решают вопросы по возвращению беженцев и обеспечению их всем необходимым.

Благодаря усилиям российской стороны были созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1974 года.

30 января 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии , которая будет работать в Женеве.

Вопросы сирийского урегулирования также обсуждаются в рамках трехсторонних саммитов лидеров России, Ирана и Турции. Состоялось пять встреч глав государств, по итогам которых были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.

*Террористические организации, запрещенные в России.