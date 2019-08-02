Следующая встреча астанинского формата по Сирии пройдет в октябре

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Следующая встреча астанинского формата по сирийскому урегулированию в Нур-Султане пройдет в октябре, говорится в заявлении по итогам очередного раунда переговоров по Сирии, проходящих в столице Казахстана.
"Иран, Россия и Турция в качестве гарантов астанинского формата приняли решение провести следующую международную встречу по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане в октябре 2019 года", - говорится в итоговом заявлении трех стран.
Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" стартовал в четверг в столице Казахстана Нур-Султане. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В пятницу в Нур-Султане завершается тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата.
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.