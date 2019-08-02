Следующая встреча астанинского формата по Сирии пройдет в октябре

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Следующая встреча астанинского формата по сирийскому урегулированию в Нур-Султане пройдет в октябре, говорится в заявлении по итогам очередного раунда переговоров по Сирии, проходящих в столице Казахстана.

"Иран, Россия и Турция в качестве гарантов астанинского формата приняли решение провести следующую международную встречу по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане в октябре 2019 года", - говорится в итоговом заявлении трех стран.

Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" стартовал в четверг в столице Казахстана Нур-Султане. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В пятницу в Нур-Султане завершается тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата.