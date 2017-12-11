Российские военные начали возвращаться из Сирии

АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали возвращаться из Сирии, отметив при этом, что сроки вывода войск будут зависеть от ситуации.
Глава Минобороны также сообщил, что военные уже начали уезжать из Сирии. "Они уже возвращаются", — сказал Шойгу.
Ранее днем президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии. По его словам, в стране будут на постоянной основе задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжит свою работу.
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