Российские военные начали возвращаться из Сирии

АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали возвращаться из Сирии, отметив при этом, что сроки вывода войск будут зависеть от ситуации.

"Зависит от обстановки", — сказал он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для полного вывода российских сил.

Глава Минобороны также сообщил, что военные уже начали уезжать из Сирии. "Они уже возвращаются", — сказал Шойгу.

Ранее днем президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии. По его словам, в стране будут на постоянной основе задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжит свою работу.