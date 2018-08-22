Каждый четвертый участник операции ВКС в Сирии получил госнаграду

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Каждый четвертый участник российской военной операции в Сирии удостоен какой-либо государственной награды, следует из опубликованного Минобороны РФ видео о промежуточных итогах операции.

"Каждый четвертый военнослужащий, выполнявший задачи в Сирийской Арабской Республике, награжден государственной наградой. Все участники военной операции отмечены ведомственными знаками отличия", — говорится в видео.

Всего боевой опыт в Сирии получили более 63 тысяч российских военных, в том числе 434 генерала и 25,7 тысяч офицеров, отмечено в материале.

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