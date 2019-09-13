В Сирию ежедневно возвращаются более тысячи беженцев, сообщил Шойгу

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи сирийских беженцев ежедневно возвращаются в свои дома из-за рубежа, сообщил пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на церемонии награждения победителей фестиваля "Армия России-2019".

"Сегодня мы видим, как каждый день больше тысячи человек возвращаются в свои дома только из-за рубежа. Я хотел бы напомнить нашим коллегам, в том числе европейским - когда к ним каждый день поступало 600-700 человек - это была для них огромная трагедия, хотя, в первую очередь, это трагедия для тех людей, которые бежали из своих домов, стран, чтобы найти хоть какое-то убежище", - сказал Шойгу.

По его словам, сегодня обстановка нормализовалась и все это благодаря российским офицерам, солдатам, рядовым, летчикам, морякам.

"Когда мы начинали работу в Сирии, территории, не занятые террористами, составляли 18% от территории всей страны. Сегодня, когда мы наблюдаем, что каждый день открываются десятки новых предприятий, работают больницы, школы, когда тысячи сирийских детишек идут в эти школы, мы уже не вспоминаем, что эти самые школы разминировали наши саперы", - сказал Шойгу.

"Мы не вспоминаем то, что для того, чтобы они могли пойти в эти школы, многие-многие наши сотрудники, врачи, инженеры, командиры сделали все, чтобы их учеба, их жизнь стала безопасной", - отметил министр.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тысяч российских военнослужащих. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

На сегодняшний день большая часть страны находится под контролем правительства Сирии.