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РИА Новости
Война в Сирии

Россия сократила количество полетов авиации в Сирии

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полеты авиации ВКС РФ в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ "Тартус" функционируют в повседневном режиме. Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму. Полеты авиации сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки", - сказал Рудской.
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По его словам, в Сирии продолжается программа по налаживанию мирной жизни и возвращению беженцев: возрождается промышленное производство и сельское хозяйство, восстанавливаются школы, больницы и другие объекты социнфраструктуры, отстраиваются жилые кварталы.
"Для оказания помощи сирийскому народу и координации данной работы в России и Сирии созданы межведомственные координационные штабы. Во взаимодействии с ООН они решают вопросы по возвращению беженцев и обеспечению их всем необходимым. За прошедший год в Сирию из Иордании и Ливана вернулись 329 тысяч 610 человек", - отметил он.
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