Россия сократила количество полетов авиации в Сирии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полеты авиации ВКС РФ в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ "Тартус" функционируют в повседневном режиме. Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму. Полеты авиации сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки", - сказал Рудской.

По его словам, в Сирии продолжается программа по налаживанию мирной жизни и возвращению беженцев: возрождается промышленное производство и сельское хозяйство, восстанавливаются школы, больницы и другие объекты социнфраструктуры, отстраиваются жилые кварталы.