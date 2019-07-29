Россия сократила количество полетов авиации в Сирии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полеты авиации ВКС РФ в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ "Тартус" функционируют в повседневном режиме. Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму. Полеты авиации сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки", - сказал Рудской.
По его словам, в Сирии продолжается программа по налаживанию мирной жизни и возвращению беженцев: возрождается промышленное производство и сельское хозяйство, восстанавливаются школы, больницы и другие объекты социнфраструктуры, отстраиваются жилые кварталы.
"Для оказания помощи сирийскому народу и координации данной работы в России и Сирии созданы межведомственные координационные штабы. Во взаимодействии с ООН они решают вопросы по возвращению беженцев и обеспечению их всем необходимым. За прошедший год в Сирию из Иордании и Ливана вернулись 329 тысяч 610 человек", - отметил он.