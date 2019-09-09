Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T09:35Z
https://ria.ru/20190909/1558276455.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153058/89/1530588977_0:151:3108:1899_1036x0_80_0_0_b51af1052e5f5512e31a2f17306fd977.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Биография Радия Хабирова

07:56 09.09.2019 (обновлено: 09:35 09.09.2019)
186
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Радий Фаритович Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирии.
Окончил юридический факультет Башкирского государственного университета в 1989 году. Кандидат юридических наук.
Трудовую деятельность начал в 1981 году учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.
В 1989–1992 годах – ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета Башкирского государственного университета.
В 1994–2003 годах – старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета, директор Института права Башкирского государственного университета.
В 2003–2008 годах – руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2008 году – директор Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
В 2009–2016 годах – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
С января 2017 года – исполняющий обязанности главы городского округа Красногорск Московской области. 28 марта 2017 года избран главой городского округа Красногорск Московской области.
11 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2009).
Заслуженный юрист Республики Башкортостан.
Автор более 30 научных публикаций, статей по вопросам теории государства и права, государственному устройству Российской Федерации.
Награжден Почетной грамотой президента РФ (2014).
Сумма задекларированного дохода за 2018 год составил 4 миллиона рублей.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года Радий Хабиров победил на выборах главы Республики Башкортостан, набрав 82,02% голосов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Единый день голосованияБашкортостанРадий ХабировСправки
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ
Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии с 82,02% голосов
РИА
Новости
Бату Хасиков
Биография Бату Хасикова
Разбор завалов на месте террористического акта на улице Гурьянова в Москве
Взрыв жилого дома на улице Гурьянова в Москве (1999)
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
Биография Алексея Текслера
Лента
новостей
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме
Биография Романа Старовойта
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 апреля 2019
Биография Александра Беглова
. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 августа 2019
Биография Александра Осипова
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Биография Владимира Владимирова
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
СССР видел в Польше угрозу накануне Второй мировой войны
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
Биография Махмуд-Али Калиматова
Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
Биография Олега Хорохордина
Губернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами
Биография Андрея Бочарова
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Биография Олега Кувшинникова
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Международный день памяти жертв фашизма
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля "занозой" в отношениях с Москвой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Лента новостейМолния