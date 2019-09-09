Биография Радия Хабирова

Трудовую деятельность начал в 1981 году учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.

В 1989–1992 годах – ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета Башкирского государственного университета.

В 2008 году – директор Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.