Биография Радия Хабирова

Радий Фаритович Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирии.
Окончил юридический факультет Башкирского государственного университета в 1989 году. Кандидат юридических наук.
Трудовую деятельность начал в 1981 году учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.
В 1989–1992 годах – ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета Башкирского государственного университета.
В 1994–2003 годах – старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета, директор Института права Башкирского государственного университета.
В 2003–2008 годах – руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2008 году – директор Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
В 2009–2016 годах – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
С января 2017 года – исполняющий обязанности главы городского округа Красногорск Московской области. 28 марта 2017 года избран главой городского округа Красногорск Московской области.
11 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2009).
Заслуженный юрист Республики Башкортостан.
Автор более 30 научных публикаций, статей по вопросам теории государства и права, государственному устройству Российской Федерации.
Награжден Почетной грамотой президента РФ (2014).
Сумма задекларированного дохода за 2018 год составил 4 миллиона рублей.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года Радий Хабиров победил на выборах главы Республики Башкортостан, набрав 82,02% голосов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников