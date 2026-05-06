В Уфе простились с председателем парламента Башкирии Толкачевым - РИА Новости, 06.05.2026
09:54 06.05.2026 (обновлено: 10:15 06.05.2026)
В Уфе простились с главой госсобрания-курултая Башкирии Константином Толкачевым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Константин Толкачев
Константин Толкачев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уфе простились с председателем парламента Башкирии Константином Толкачевым.
  • Он умер 4 мая на 74-м году жизни после продолжительной болезни.
УФА, 6 мая - РИА Новости. Прощания с председателем госсобрания-курултая Башкирии Константином Толкачевым прошло в среду в Уфе, передает корреспондент РИА Новости.
Толкачев скончался 4 мая на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял башкирский парламент с 1999 года.
Прощание и траурный митинг провели в здании госсобрания-курултая Башкирии. Проститься с ним пришли сотни людей: близкие, коллеги, депутаты, члены правительства региона и простые горожане.
"Мы провожаем в последний путь выдающего политика, бессменного руководителя парламента республики, нашего товарища Константина Борисовича",- сказал на митинге глава региона Радий Хабиров.
Он отметил профессиональную мудрость и эффективность в работе Толкачева.
"Он с тяжелой болезнью не первый год боролся, а кто-нибудь видел, чтоб он не работал? Ходил на работу, шутил, не выставлял это на показ. Об этом знали только близкие. Он настоящий офицер, очень достойно", - отметил Хабиров, добавив, что имя Толкачева увековечат в Башкирии.
Глава региона, напоминая заслуги Толкачева, обратил внимание, что с его смертью уходит "целая эпоха" становления и формирования современного Башкортостана.
Политика похоронят на Южном кладбище в Уфе.
Глава парламента Башкирии умер от рака
4 мая, 12:26
 
