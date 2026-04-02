Пожар в жилом доме в Уфе после попадания украинского БПЛА

Пожар в жилом доме в Уфе после попадания украинского БПЛА

При атаке БПЛА на многоэтажки в Уфе повреждены еще три дома

УФА, 2 апр - РИА Новости. Еще трем домам причинён ущерб в результате атаки БПЛА на многоэтажки в Уфе, сообщили в мэрии города.

« "В результате ЧП взрывной волной ущерб причинен также трем соседним домам. Комиссия в расширенном составе отработает до конца дня, будет проведено полное обследование пострадавших МКД (многоквартирных домов)", - сообщает мэрия Уфы.

Отмечается, что также будет определен источник финансирования восстановительных работ.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что утром в четверг была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу . Несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Возник пожар, открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал.