В Уфе для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули ПВР
Администрация Уфы развернула пункт временного размещения (ПВР) для жителей дома, в который утром попал беспилотник, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии...
2026-04-02T09:16:00+03:00
УФА, 2 апр - РИА Новости. Администрация Уфы развернула пункт временного размещения (ПВР) для жителей дома, в который утром попал беспилотник, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров
сообщал, что утром в четверг была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу
. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Возник пожар, открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал.
В региональной прокуратуре уточняли, что в результате инцидента повреждено несколько квартир.
"Для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули пункт временного размещения в школе №35", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на данный момент в ПВР обратилась только одна семья.
"В администрации Ленинского района
запланировано совещание комиссии по ЧС", - добавил собеседник.
Глава Ленинского района города Олег Котов в сообщении в мессенджере Мах уточнил, что пункт временного размещения укомплектован всем необходимым, включая кровати, постельное белье и другие предметы жизнеобеспечения.