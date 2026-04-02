В Уфе для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули ПВР

УФА, 2 апр - РИА Новости. Администрация Уфы развернула пункт временного размещения (ПВР) для жителей дома, в который утром попал беспилотник, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что утром в четверг была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу . Несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Возник пожар, открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал.

В региональной прокуратуре уточняли, что в результате инцидента повреждено несколько квартир.

"Для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули пункт временного размещения в школе №35", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на данный момент в ПВР обратилась только одна семья.

"В администрации Ленинского района запланировано совещание комиссии по ЧС", - добавил собеседник.