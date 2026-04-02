В Уфе для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули ПВР - РИА Новости, 02.04.2026
09:16 02.04.2026 (обновлено: 09:53 02.04.2026)
В Уфе для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули ПВР
В Уфе для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули ПВР - РИА Новости, 02.04.2026
В Уфе для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули ПВР
Администрация Уфы развернула пункт временного размещения (ПВР) для жителей дома, в который утром попал беспилотник, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
происшествия
уфа
ленинский район
радий хабиров
уфа
ленинский район
происшествия, уфа, ленинский район, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Ленинский район, Радий Хабиров
В Уфе для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули ПВР

В Уфе для жителей дома, в который утром попал беспилотник, развернули ПВР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
УФА, 2 апр - РИА Новости. Администрация Уфы развернула пункт временного размещения (ПВР) для жителей дома, в который утром попал беспилотник, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что утром в четверг была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Возник пожар, открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал.
В региональной прокуратуре уточняли, что в результате инцидента повреждено несколько квартир.
"Для жителей дома, в который попал беспилотник, развернули пункт временного размещения в школе №35", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на данный момент в ПВР обратилась только одна семья.
"В администрации Ленинского района запланировано совещание комиссии по ЧС", - добавил собеседник.
Глава Ленинского района города Олег Котов в сообщении в мессенджере Мах уточнил, что пункт временного размещения укомплектован всем необходимым, включая кровати, постельное белье и другие предметы жизнеобеспечения.
ПроисшествияУфаЛенинский районРадий Хабиров
 
 
