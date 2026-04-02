09:15 02.04.2026 (обновлено: 10:02 02.04.2026)
Очевидец рассказал о моменте удара украинского БПЛА по жилому дому в Уфе
Стекла на балконах и окнах разбились в нескольких домах в момент атаки беспилотника на многоэтажку на улице Гафури в Уфе, рассказала РИА Новости очевидец... РИА Новости, 02.04.2026
В Уфе в момент атаки БПЛА на многоэтажку разбились стекла в соседних зданиях

© Кадр видео из соцсетейПожар в жилом доме в Уфе после попадания украинского БПЛА
Пожар в жилом доме в Уфе после попадания украинского БПЛА
УФА, 2 апр - РИА Новости. Стекла на балконах и окнах разбились в нескольких домах в момент атаки беспилотника на многоэтажку на улице Гафури в Уфе, рассказала РИА Новости очевидец происшествия.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что утром была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Возник пожар, открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал. В региональной прокуратуре сообщали, что в результате инцидента повреждены несколько квартир.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В нашем доме в момент прилёта тряслись окна, у некоторых выбило стекла на балконах, грохот был сильнейший. Было страшно. Потом начали съезжаться экстренные службы", - рассказала РИА Новости жительница соседнего дома Резеда.
По словам женщины, после случившегося она сразу вышла во двор, где уже собрались соседи. "Все были напуганы, обсуждали ситуацию", - добавила она.
Житель повреждённого дома Дамир рассказал РИА Новости, что от удара БПЛА по зданию он вскочил с дивана.
"Я спал на диване, в берушах, но звук был сильнейшим, затрясся диван, я вскочил и бежал по лестнице вниз на улицу. Потом из дома начали выходить соседи, тоже в очень плохом состоянии. Выли сигналы припаркованных машин, люди вывозили авто поскорее со двора", - уточнил очевидец.
Последствия удара ВСУ по жилому дому в Васильевке Запорожской области. 1 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Удар по дому в Васильевке нанесли авиабомбой
1 апреля, 13:33
 
