После удара ВСУ по дому в Уфе в припаркованных машинах вылетели стекла
В некоторых автомобилях, припаркованных возле жилого дома в Уфе, в который попал беспилотник, вылетели стекла, территория вокруг поврежденного здания оцеплена... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T10:00:00+03:00
УФА, 2 апр - РИА Новости. В некоторых автомобилях, припаркованных возле жилого дома в Уфе, в который попал беспилотник, вылетели стекла, территория вокруг поврежденного здания оцеплена правоохранителями, рассказал РИА новости очевидец происшествия.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров
сообщал, что утром в четверг была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу
. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Возник пожар, открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал.
В региональной прокуратуре уточняли, что в результате инцидента повреждено несколько квартир. Для жильцов администрация города развернула ПВР в школе.
Житель дома, расположенного рядом с местом происшествия, рассказал РИА Новости, что поврежден его автомобиль. "Я припарковал его на улице, всегда здесь оставляю. Утром выхожу, смотрю, выбито лобовое стекло. А у соседней машины на стекле трещина есть, не знаю, чья. Тут, говорят, много машин без стекол теперь", - отметил Алексей.
По словам собеседника, на данный момент территория поврежденного дома и близлежащие улицы перекрыты.