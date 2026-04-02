19:29 02.04.2026 (обновлено: 23:13 02.04.2026)
Уфимский глава района сообщил о последствиях атаки ВСУ
Площадь повреждения в жилом доме в Уфе после атаки БПЛА составила более 500 квадратных метров, разбиты более 100 стеклопакетов, сообщил глава Ленинского района...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084698673_0:717:1200:1392_1920x0_80_0_0_3a6aa2dde0310e8e0cc1141a912a1ec1.jpg
https://ria.ru/20260402/bpl-2084730352.html
https://ria.ru/20260402/ufa-2084698286.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084698673_0:604:1200:1504_1920x0_80_0_0_aee685b62b3808f56d013fb76f81a72e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
УФА, 2 апр – РИА Новости. Площадь повреждения в жилом доме в Уфе после атаки БПЛА составила более 500 квадратных метров, разбиты более 100 стеклопакетов, сообщил глава Ленинского района города Олег Котов.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что в четверг утром была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу. Один из дронов попал в жилой дом. Никто не пострадал. В региональной прокуратуре уточняли, что в доме повреждены несколько квартир. Позже в мэрии сообщили, что повреждения получили еще три соседних дома.
Представители районной администрации встретились с жильцами повреждённого дома в ПВР.
"Под руководством первого заместителя главы администрации Уфы Сергея Кожевникова на встрече подробно обсудили вопросы выплат тем, у кого пострадало имущество, а также план предстоящих ремонтных работ. Общая площадь повреждения составляет более 500 квадратных метров, фасадная площадь – 150 квадратных метров, повреждено более 100 стеклопакетов", - сообщил Котов на платформе Max.
Он добавил, что принято решение завершить отопительный сезон в доме для дальнейшего ремонта здания.
