Уфимский глава района сообщил о последствиях атаки ВСУ

УФА, 2 апр – РИА Новости. Площадь повреждения в жилом доме в Уфе после атаки БПЛА составила более 500 квадратных метров, разбиты более 100 стеклопакетов, сообщил глава Ленинского района города Олег Котов.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что в четверг утром была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу. Один из дронов попал в жилой дом. Никто не пострадал. В региональной прокуратуре уточняли, что в доме повреждены несколько квартир. Позже в мэрии сообщили, что повреждения получили еще три соседних дома.
При атаке БПЛА на многоэтажки в Уфе повреждены еще три дома
2 апреля, 11:43
Представители районной администрации встретились с жильцами повреждённого дома в ПВР.
"Под руководством первого заместителя главы администрации Уфы Сергея Кожевникова на встрече подробно обсудили вопросы выплат тем, у кого пострадало имущество, а также план предстоящих ремонтных работ. Общая площадь повреждения составляет более 500 квадратных метров, фасадная площадь – 150 квадратных метров, повреждено более 100 стеклопакетов", - сообщил Котов на платформе Max.
Он добавил, что принято решение завершить отопительный сезон в доме для дальнейшего ремонта здания.