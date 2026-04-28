Правоохранители дадут объективную оценку делу мэра Уфы

УФА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы дадут всестороннюю и объективную оценку обстоятельствам дела по задержанию мэра Уфы Ратмира Мавлиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова.

"Правоохранительные органы проводят комплекс процессуальных действий, по результатам которых будет дана всесторонняя и объективная оценка обстоятельствам рассматриваемого дела", - заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона, комментируя задержание Мавлиева по делу о коррупции.