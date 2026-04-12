Брат главы Башкирии погиб в ДТП - РИА Новости, 12.04.2026
18:02 12.04.2026 (обновлено: 18:33 12.04.2026)
Брат главы Башкирии погиб в ДТП

Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в аварии

© Фото : Марат Загидуллин/ВКонтактеРишат Хабиров
Ришат Хабиров - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фото : Марат Загидуллин/ВКонтакте
Ришат Хабиров
УФА, 12 апр — РИА Новости. Брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат Хабиров погиб в аварии в возрасте 68 лет.
"Двенадцатого апреля в возрасте 68 лет ушел из жизни Ришат Фаритович Хабиров, 28 лет он работал в системе государственной регистрации, из них 23 года возглавлял отдел Управления Росреестра по Республике Башкортостан в городе Салавате", — написал мэр Марат Загидуллин во "ВКонтакте".

Он отметил, что профессионализм, принципиальность и колоссальный опыт Ришата Фаритовича позволяли ему и коллективу, которым он руководил, всегда добиваться высоких результатов, решать важнейшие имущественные вопросы тысяч салаватцев.
"Мои искренние соболезнования родным, брату Радию Фаритовичу Хабирову, близким и коллегам Ришата Фаритовича", — добавил Загидуллин.
Соболезнования главе Башкирии Радию Хабирову принес и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
"Светлая память! Сил и стойкости родным и близким", — написал он в МАХ.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что Ришат Хабиров погиб в ДТП.
 
