При атаке БПЛА на жилой дом в Уфе повреждены несколько квартир

УФА, 2 апр - РИА Новости. Несколько квартир повреждены в жилом доме в Уфе после атаки беспилотника, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Ранее глава региона Радий Хабиров сообщал, что утром была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. Еще один дрон попал в жилой дом. Никто не пострадал.
"В Башкортостане прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. В результате атаки в Уфе повреждены несколько квартир дома...", - сообщает региональная прокуратура.
Отмечается, что надзорный орган контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи.
"Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляют прокурор Уфы Андрей Надежкин и прокурор Ленинского района Руслан Усманов", - следует из сообщения
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре региона организовали горячую линию.
