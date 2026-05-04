Рейтинг@Mail.ru
Глава парламента Башкирии умер от рака - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 04.05.2026 (обновлено: 12:27 04.05.2026)
Глава парламента Башкирии умер от рака

Глава парламента Башкирии Константин Толкачев умер в Москве от рака

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев
Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев скончался в Москве на 74-м году жизни.
  • Он возглавлял парламент Башкирии с 1999 года и долго боролся с онкологическим заболеванием.
УФА, 4 мая - РИА Новости. Председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев скончался в Москве, он долго боролся с онкологией, рассказали РИА Новости в парламенте региона.
Ранее в парламенте агентству сообщили, что Толкачев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял парламент Башкирии с 1999 года. Глава региона Радий Хабиров сообщал, что Толкачев долгое время боролся с тяжелой болезнью, перенес чрезвычайно сложную операцию, но до конца своих дней оставался в бодром настроении.
"Толкачев долго боролся с онкологическим заболеваем тяжелой стадии. Он умер в Москве", - сообщили в парламенте Башкирии.
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Губернатора Башкирии осведомили о задержании мэра Уфы
28 апреля, 13:11
 
МоскваКонстантин ТолкачевРадий Хабиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала