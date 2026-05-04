Глава парламента Башкирии умер от рака

УФА, 4 мая - РИА Новости. Председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев скончался в Москве, он долго боролся с онкологией, рассказали РИА Новости в парламенте региона.
Ранее в парламенте агентству сообщили, что Толкачев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял парламент Башкирии с 1999 года. Глава региона Радий Хабиров сообщал, что Толкачев долгое время боролся с тяжелой болезнью, перенес чрезвычайно сложную операцию, но до конца своих дней оставался в бодром настроении.
"Толкачев долго боролся с онкологическим заболеваем тяжелой стадии. Он умер в Москве", - сообщили в парламенте Башкирии.
