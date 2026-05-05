Мэр Уфы Мавлиев обжаловал арест

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обжаловал решение суда о содержании под стражей.

Он обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

УФА, 5 мая - РИА Новости. Решение суда о содержании под стражей главы города Уфы Ратмира Мавлиева обжаловано в вышестоящую инстанцию, сообщил РИА Новости адвокат уфимского мэра Марат Самойлов.

Мавлиев по решению суда содержится под стражей до 11 июля. Его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

« "Решение суда обжаловано, будет рассмотрено в Верховном суде Республики Башкортостан", - сказал Самойлов агентству.