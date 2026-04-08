МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты министра культуры Башкирии Амины Шафиковой на ее арест, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд оставил под арестом министра культуры Башкирии", - сказал собеседник агентства.
Ранее Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил чиновницу под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 17 апреля.
Шафиковой вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ).
После ее ареста глава Башкирии Радий Хабиров заявил, считает Шафикову "очень порядочным человеком и очень эффективным министром", и выразил недоумение, "зачем такие строгие меры пресечения в отношении женщины, у которой несовершеннолетний ребенок".
В марте стало известно, что и.о. министра культуры Башкирии стал глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов.