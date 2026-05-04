Арестованный по делу о коррупции Мавлиев остается мэром Уфы

УФА, 4 мая - РИА Новости. Ратмир Мавлиев, арестованный по делу о коррупции, до принятия процессуального решения суда остаётся главой администрации Уфы, заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона.

Мавлиев по решению суда содержится под стражей до 11 июля. Его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий.