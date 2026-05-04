Арестованный по делу о коррупции Мавлиев остается мэром Уфы
11:15 04.05.2026 (обновлено: 11:35 04.05.2026)
Арестованный по делу о коррупции Мавлиев остается мэром Уфы

Хабиров: арестованный по делу о коррупции Мавлиев до суда остается мэром Уфы

© РИА Новости / СК РФ | Ратмир Мавлиев в суде
УФА, 4 мая - РИА Новости. Ратмир Мавлиев, арестованный по делу о коррупции, до принятия процессуального решения суда остаётся главой администрации Уфы, заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона.
Мавлиев по решению суда содержится под стражей до 11 июля. Его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
«
"К сожалению, возбуждено уголовное дело, будем смотреть в установленном порядке, будем получать информацию. Поэтому сейчас важно, чтобы все службы города работали. Мои позиции вы знаете, до принятия процессуальных решений суда главой города является Мавлиев Ратмир Рафилович. А дальше мы будем смотреть, город должен работать", - сказал Хабиров.
Он добавил, что Мавлиев сделал много для Уфы, в годы его работы город расцвел.
Мавлиев руководит городом с марта 2022 года, до этого он был мэром башкирского Нефтекамска.
