Губернатора Башкирии осведомили о задержании мэра Уфы

- Главу Башкирии Радия Хабирова проинформировали о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
- Мавлиева задержали по подозрению в коррупции.
УФА, 28 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров осведомлен о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
"Глава республики осведомлен о ситуации вокруг руководства администрации Уфы", - сообщили агентству в пресс-службе, комментируя задержание Ратмира Мавлиева, подозреваемого в коррупции.
