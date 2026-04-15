Над промышленной зоной Стерлитамака сбили несколько дронов

УФА, 15 апр - РИА Новости. Несколько БПЛА сбиты над промышленной зоной Стерлитамака, пожарные тушат возгорание, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Мах.
Он сообщил, что Башкортостан подвергся террористической атаке БПЛА.
"Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание", - сообщил Хабиров, добавив, что подробности выясняются.
22 июня 2022, 17:18