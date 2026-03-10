https://ria.ru/20260310/shafikova-2079627957.html
В Башкирии прокомментировали арест министра культуры Шафиковой
В Башкирии прокомментировали арест министра культуры Шафиковой
УФА, 10 мар – РИА Новости. После ареста министра культуры Башкирии Амины Шафиковой ее обязанности по положению министерства исполняет первый заместитель, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Басманный районный суд Москвы
19 февраля заключил Шафикову под стражу. Ее обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере. Фабула дела официально не озвучивалась.
"Согласно положению министерства, исполняет обязанности первый заместитель", - сказали в пресс-службе правительства Башкирии.
Согласно документам сайта министерства культуры республики, первым заместителем Шафиковой является Наталья Лапшина.
Ранее глава региона Радий Хабиров
высказался, что в отношении Шафиковой, у которой есть несовершеннолетний ребенок, приняли слишком строгие меры.