Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии прокомментировали арест министра культуры Шафиковой - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/shafikova-2079627957.html
В Башкирии прокомментировали арест министра культуры Шафиковой
В Башкирии прокомментировали арест министра культуры Шафиковой - РИА Новости, 10.03.2026
В Башкирии прокомментировали арест министра культуры Шафиковой
После ареста министра культуры Башкирии Амины Шафиковой ее обязанности по положению министерства исполняет первый заместитель, прокомментировали РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:20:00+03:00
2026-03-10T10:20:00+03:00
москва
радий хабиров
россия
криминал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075478296_0:266:3075:1996_1920x0_80_0_0_31cd6d30b33f191048171ce459ec44de.jpg
https://ria.ru/20260224/shafikova-2076393470.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075478296_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_6ef4f3702eb44153598c34d38f892ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, радий хабиров, россия, криминал
Москва, Радий Хабиров, Россия, Криминал
В Башкирии прокомментировали арест министра культуры Шафиковой

РИА Новости: после ареста Шафиковой ее обязанности исполняет первый зам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМинистр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 10 мар – РИА Новости. После ареста министра культуры Башкирии Амины Шафиковой ее обязанности по положению министерства исполняет первый заместитель, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Басманный районный суд Москвы 19 февраля заключил Шафикову под стражу. Ее обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере. Фабула дела официально не озвучивалась.
"Согласно положению министерства, исполняет обязанности первый заместитель", - сказали в пресс-службе правительства Башкирии.
Согласно документам сайта министерства культуры республики, первым заместителем Шафиковой является Наталья Лапшина.
Ранее глава региона Радий Хабиров высказался, что в отношении Шафиковой, у которой есть несовершеннолетний ребенок, приняли слишком строгие меры.
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой
24 февраля, 13:45
 
МоскваРадий ХабировРоссияКриминал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала