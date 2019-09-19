Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

"Первое, что я сегодня сделаю, подпишу указ стратегического направления социально-экономического развития республики до 2025 года. Постараемся дойти до каждого нерешённого вопроса, закрепим в бюджете финансовые ресурсы. Указ касается всех нас, это моя программа работы на пять лет. За эти годы республика должна войти в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям. Человеческого потенциала, комфортной среды жизни, экономического роста, инвестиций и инфраструктуры", - заявил Хабиров на церемонии инаугурации.