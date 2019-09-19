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РИА Новости
Единый день голосования

Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

09:48 19.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 19 сен - РИА Новости. Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
Хабиров принёс присягу перед жителями республики на двух языках: русском и башкирском.
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"Первое, что я сегодня сделаю, подпишу указ стратегического направления социально-экономического развития республики до 2025 года. Постараемся дойти до каждого нерешённого вопроса, закрепим в бюджете финансовые ресурсы. Указ касается всех нас, это моя программа работы на пять лет. За эти годы республика должна войти в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям. Человеческого потенциала, комфортной среды жизни, экономического роста, инвестиций и инфраструктуры", - заявил Хабиров на церемонии инаугурации.
На выборах главы Башкирии Хабиров набрал 82,02% голосов избирателей.
Радий Хабиров
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Биография Радия Хабирова
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Единый день голосованияРадий ХабировРеспублика БашкортостанПолитика
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