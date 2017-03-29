Радий Хабиров стал главой подмосковного Красногорска

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Он получил голоса 17 депутатов во время тайного голосования.

Главой муниципалитета Красногорск избран бывший замглавы управления внутренней политики администрации президента России Радий Хабиров 28 марта. Об этом сообщил телеканал "360".

На должность главы подмосковного Красногорска было предложено восемь кандидатур. Радий Хабиров получил 17 голосов во время тайного голосования, на котором присутствовали 18 из 19 депутатов.

С 25 января Радий Хабиров был исполняющим обязанности главы городского округа Красногорск. По собственному желанию с этого поста ушел его предшественник Михаил Сапунов.