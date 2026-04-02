Госкомитет Башкирии по ЧС опроверг сообщения о пострадавших при атаке БПЛА
Информация в соцсетях о пострадавших после атаки БПЛА в Уфе не является достоверной, никто не пострадал, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
2026-04-02T09:03:00+03:00
При атаке БПЛА в Уфе никто не пострадал
УФА, 2 апр - РИА Новости. Информация в соцсетях о пострадавших после атаки БПЛА в Уфе не является достоверной, никто не пострадал, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров
сообщал, что утром была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу
. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Возник пожар, открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал. В региональной прокуратуре сообщали, что в результате инцидента повреждены несколько квартир. Для жильцов дома администрация города развернула ПВР в школе.
В госкомитете региона по ЧС сообщают, что экстренные и оперативные службы продолжают ликвидировать последствия террористической атаки в Уфе. Режим "Беспилотная опасность" в городе еще сохраняется. "В социальных сетях распространяется фейковая информация о наличии пострадавших, она не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам", - добавили в госкомитете.