Госкомитет Башкирии по ЧС опроверг сообщения о пострадавших при атаке БПЛА

УФА, 2 апр - РИА Новости. Информация в соцсетях о пострадавших после атаки БПЛА в Уфе не является достоверной, никто не пострадал, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

В госкомитете региона по ЧС сообщают, что экстренные и оперативные службы продолжают ликвидировать последствия террористической атаки в Уфе. Режим "Беспилотная опасность" в городе еще сохраняется. "В социальных сетях распространяется фейковая информация о наличии пострадавших, она не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам", - добавили в госкомитете.