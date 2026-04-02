Рейтинг@Mail.ru
Госкомитет Башкирии по ЧС опроверг сообщения о пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/bashkirija-2084693365.html
Госкомитет Башкирии по ЧС опроверг сообщения о пострадавших при атаке БПЛА
Информация в соцсетях о пострадавших после атаки БПЛА в Уфе не является достоверной, никто не пострадал, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. РИА Новости, 02.04.2026
происшествия
уфа
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c7f98290fbe285f520a35c1ae09b85c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a357f0748b22ac1d9f0f67f54124562f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Госкомитет Башкирии по ЧС опроверг сообщения о пострадавших при атаке БПЛА

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Уфа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 2 апр - РИА Новости. Информация в соцсетях о пострадавших после атаки БПЛА в Уфе не является достоверной, никто не пострадал, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что утром была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Возник пожар, открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал. В региональной прокуратуре сообщали, что в результате инцидента повреждены несколько квартир. Для жильцов дома администрация города развернула ПВР в школе.
В госкомитете региона по ЧС сообщают, что экстренные и оперативные службы продолжают ликвидировать последствия террористической атаки в Уфе. Режим "Беспилотная опасность" в городе еще сохраняется. "В социальных сетях распространяется фейковая информация о наличии пострадавших, она не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам", - добавили в госкомитете.
ПроисшествияУфаРадий Хабиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала