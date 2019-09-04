Биография Нины Ургант

Советская и российская актриса театра и кино Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Ее отец, по происхождению эстонец, был офицером, поэтому семья переезжала из города в город. Перед Великой Отечественной войной они поселились в латвийском городе Даугавпилсе.

В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, класс Татьяны Сойниковой и Владимира Честнокова.

В 1954 году поступила в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне театр "Балтийский дом"), куда ее пригласил режиссер Георгий Товстоногов, занимавший в то время пост художественного руководителя. В этом театре она сыграла около 20 ролей – Галя Давыдова в спектакле "В добрый час" Виктора Розова (1955), Лина в "Первой весне" Галины Николаевой и Станислава Радзинского (1956), Лушка в "Поднятой целине" по Михаилу Шолохову (1957), Нинка в "Проводах белых ночей" Веры Пановой (1961), Клава в спектакле "Один год" по Юрию Герману (1961) и др.

В 1962 году по приглашению руководства Нина Ургант перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (ныне Александринский театр) и заняла ведущее положение в труппе. В спектакле "Перед заходом солнца" Герхарда Гауптмана ( 1963 ) Нина Ургант исполнила роль Инкен Петерс, став достойной партнершей Николая Симонова.

В 1960-1970-х годах большое место в репертуаре Ургант занимали роли современных героинь, среди которых Варвара ("Дело, которому ты служишь" Юрия Германа, 1967), Лиза ("Артем" Александра Хазина, 1970), Валерия ("Одни, без ангелов" Леонида Жуховицкого, 1971), Анна Георгиевна ("Из жизни деловой женщины" Анатолия Гребнева, 1973), Феня Угрюмова ("Ивушка неплакучая" Михаила Алексеева, 1977) и др.

За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979), Императрица ("Капитанская дочка" Александра Пушкина, 1984), Москалева ("Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому, 1987), Простакова ("Недоросль" Дениса Фонвизина, 1990), королева Гертруда ("Гамлет" Уильяма Шекспира, 1992), Красавина ("Картины московской жизни" по Александру Островскому, 1993), королева Елизавета ("Елизавета Английская" Фердинанда Брукнера, 1995). Одной из любимых ролей актрисы стала Татьяна в комедийной мелодраме Надежды Птушкиной "Комедия из нашей жизни" (1997).

В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).

Визитной карточкой актрисы стал образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" ( 1970 ), в котором она исполнила песню на слова Булата Окуджавы.

Нина Ургант также играла роли в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга" (1977), "Красавец-мужчина" (1978), "Воскресный папа" (1985), "Сказка про влюбленного маляра" (1987), "Я тебя люблю" (2004), "Волки и овцы" (2005), "Русские деньги" (2006), "Азиат" ( 2008 ) и др.

Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народная артистка РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.

Актриса награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV ( 1999 ) и III ( 2006 ) степеней, орденом Почета ( 2016 ).

В 2013 году она стала лауреатом Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро " в номинации "За служение русскому репертуарному театру"

Актриса была трижды замужем. Первым мужем был актер Лев Милиндер (1930-2005), вторым супругом – актер Геннадий Воропаев (1931-2001), третьим – балетмейстер Кирилл Ласкари (1936-2009). У нее есть сын – актер Андрей Ургант. Внук Нины Ургант – актер и телеведущий Иван Ургант