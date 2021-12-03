https://ria.ru/20211203/urgant-1762124438.html

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант - РИА Новости, 03.12.2021

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной известной актрисы Нины Ургант и отметил, что память о ней навсегда сохранится в сердцах ее... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T22:15

2021-12-03T22:15

2021-12-03T22:15

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москва

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нина ургант

новости культуры

умерла нина ургант

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной известной актрисы Нины Ургант и отметил, что память о ней навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и поклонников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра столицы.Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Ушла из жизни Нина Николаевна Ургант — всенародно любимая актриса, вписавшая много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Несравненная Нина Николаевна создала богатую галерею женских образов в фильмах, вошедших в золотой фонд нашего кино. А картина "Белорусский вокзал", в которой она проникновенно сыграла роль сестры милосердия, стала культовой для нескольких поколений зрителей", - говорится в телеграмме.Собянин также отметил, что спектакли Александринского театра с участием Ургант на московской сцене подарили незабываемые впечатления столичным поклонникам театра."Светлая память об этой прекрасной женщине навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников", - добавил столичный градоначальник.

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