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Культура
https://ria.ru/20211203/urgant-1762063524.html
Петербургский символ. Любовь и сила Нины Ургант
Петербургский символ. Любовь и сила Нины Ургант - РИА Новости, 03.12.2021
Петербургский символ. Любовь и сила Нины Ургант
В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни скончалась Нина Ургант. Она была больше, чем просто актрисой: она была символом. Удивительным символом женственности и... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:22
2021-12-03T21:53
культура
нина ургант
умерла нина ургант
санкт-петербург
михаил веллер
иван ургант
булат окуджава
александринский театр
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Павел Сурков. В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни скончалась Нина Ургант. Она была больше, чем просто актрисой: она была символом. Удивительным символом женственности и надежды, который возникает в самые тяжелые годы, во времена невероятных испытаний. Ее открыли режиссеры Игорь Таланкин и Виктор Туров, у которого она сыграла в двух определивших целый пласт советского военного кинематографа картинах — "Я родом из детства" и "Сыновья уходят в бой". И там-то выяснилось, что да — у войны не женское лицо, но нет в трудные годы ничего прекраснее, чем лица жен и матерей. Именно такую мать — Анну Михайловну, сыновья которой стали партизанами и которая сама помогает им, — и сыграла у Турова Нина Ургант. Трагедия простой женщины — война раз и навсегда перечеркнула всю ее жизнь, а время мгновенно разделилось на до и после.Собственно, она прекрасно понимала, что именно она играет: слишком свежи были ее собственные воспоминания о войне. Об отце, который получил назначение в Даугавпилс, а когда город заняли фашисты, маленькая Нина пряталась от полицаев в подвалах и в домах соседей. Если бы она попала в руки к нацистам, ее бы ждала немедленная казнь как дочь советского офицера, в лучшем случае — отправили бы в концлагерь. Но никто из соседей девочку не выдал, и страшная участь маленькую Нину миновала.У актрисы было немало военных киноработ, вершина которых — медсестра Рая из "Белорусского вокзала". Легендарная картина Андрея Смирнова давно стала одним из главных фильмов о цене победы, о судьбах людей, сохранивших истинную дружбу, братскую любовь к однополчанам. А без песни Булата Окуджавы "Здесь птицы не поют" теперь невозможно представить празднования Дня Победы.Во время съемок финальной сцены, когда Нина Ургант поет ту самую знаменитую песню, режиссер попросил актрису не плакать. По его задумке, в кадре это должны были делать мужчины — Евгений Леонов и Анатолий Папанов, а хрупкая медсестра не пролила бы не слезинки. У Ургант выполнить эту задачу получилось не с первого дубля: плач сдержать было невозможно. Но в итоге она справилась — и получилась одна из самых пронзительных сцен отечественного кино.Ее экранную судьбу можно счесть удачной, но настоящие актерские подарки ей преподнесла, конечно же, работа в театре. Много лет она была одной из главных звезд ленинградской сцены, примой Александринского театра. Раневская в "Вишневом саде", Гертруда в "Гамлете" — эти роли, казалось, были созданы для нее. Они сочетали широту актерского диапазона и возможность глубокой проработки роли.Собственно, о ее театральных ролях складывались легенды и передавались многочисленные актерские байки (кстати, некоторые из них потом даже переработал Михаил Веллер в своих "Легендах Невского проспекта" и "Легендах Арбата"). Нина Николаевна была своеобразным центром труппы Александринки, ее легендой и одновременно — еще одним символом театрального Петербурга.В ней было истинное актерское величие, умение, как говорят артисты, держать спину, демонстрируя и внутреннее достоинство, и затаенную силу, и высочайший полет профессионального мастерства. И, конечно же, это делало ее зрительской любимицей. Но вместе с тем она отлично примеряла на себя и другую роль: матриарха одной из самых известных театральных семей Петербурга.Несколько поколений Ургантов объединялись под крышей ее дома, она всегда с удовольствием рассказывала о своих домашних, о том, что семейные ценности, традиции для нее тоже чрезвычайно важны. И этот социальный образ тоже отзывался у зрителей теплом и любовью.Собственно, это тепло, любовь и вместе с тем внутреннюю силу Нина Ургант демонстрировала до самого конца — открыто сообщив о том, что тяжело больна. И ее верные зрители, по-прежнему видевшие в ней ту самую нежную и стойкую медсестру Раю из "Белорусского вокзала", платили и будут платить сполна любовью, верностью и восхищением.
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нина ургант, умерла нина ургант, санкт-петербург, михаил веллер, иван ургант, булат окуджава, александринский театр, евгений леонов, даугавпилс, андрей ургант, кино и сериалы
18:22 03.12.2021 (обновлено: 21:53 03.12.2021)
 

Петербургский символ. Любовь и сила Нины Ургант

© Беларусьфильм, 1966Кадр из фильма "Я родом из детства"
Кадр из фильма Я родом из детства
© Беларусьфильм, 1966
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Павел Сурков. В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни скончалась Нина Ургант. Она была больше, чем просто актрисой: она была символом. Удивительным символом женственности и надежды, который возникает в самые тяжелые годы, во времена невероятных испытаний.
Ее открыли режиссеры Игорь Таланкин и Виктор Туров, у которого она сыграла в двух определивших целый пласт советского военного кинематографа картинах — "Я родом из детства" и "Сыновья уходят в бой".
© Беларусьфильм, 1966Кадр из фильма "Я родом из детства"
Кадр из фильма Я родом из детства
1 из 3
Кадр из фильма "Я родом из детства"
© Беларусьфильм, 1966
Кадр из фильма "Сыновья уходят в бой"
Кадр из фильма Сыновья уходят в бой
2 из 3
Кадр из фильма "Сыновья уходят в бой"
© Беларусьфильм, 1966Кадр из фильма "Я родом из детства"
Кадр из фильма Я родом из детства
3 из 3
Кадр из фильма "Я родом из детства"
© Беларусьфильм, 1966
1 из 3
Кадр из фильма "Я родом из детства"
© Беларусьфильм, 1966
2 из 3
Кадр из фильма "Сыновья уходят в бой"
3 из 3
Кадр из фильма "Я родом из детства"
© Беларусьфильм, 1966
И там-то выяснилось, что да — у войны не женское лицо, но нет в трудные годы ничего прекраснее, чем лица жен и матерей.
Именно такую мать — Анну Михайловну, сыновья которой стали партизанами и которая сама помогает им, — и сыграла у Турова Нина Ургант. Трагедия простой женщины — война раз и навсегда перечеркнула всю ее жизнь, а время мгновенно разделилось на до и после.
Собственно, она прекрасно понимала, что именно она играет: слишком свежи были ее собственные воспоминания о войне. Об отце, который получил назначение в Даугавпилс, а когда город заняли фашисты, маленькая Нина пряталась от полицаев в подвалах и в домах соседей. Если бы она попала в руки к нацистам, ее бы ждала немедленная казнь как дочь советского офицера, в лучшем случае — отправили бы в концлагерь. Но никто из соседей девочку не выдал, и страшная участь маленькую Нину миновала.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Белорусский вокзал"
Кадр из фильма Белорусский вокзал - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из фильма "Белорусский вокзал"
У актрисы было немало военных киноработ, вершина которых — медсестра Рая из "Белорусского вокзала". Легендарная картина Андрея Смирнова давно стала одним из главных фильмов о цене победы, о судьбах людей, сохранивших истинную дружбу, братскую любовь к однополчанам. А без песни Булата Окуджавы "Здесь птицы не поют" теперь невозможно представить празднования Дня Победы.
Во время съемок финальной сцены, когда Нина Ургант поет ту самую знаменитую песню, режиссер попросил актрису не плакать. По его задумке, в кадре это должны были делать мужчины — Евгений Леонов и Анатолий Папанов, а хрупкая медсестра не пролила бы не слезинки. У Ургант выполнить эту задачу получилось не с первого дубля: плач сдержать было невозможно. Но в итоге она справилась — и получилась одна из самых пронзительных сцен отечественного кино.
Ее экранную судьбу можно счесть удачной, но настоящие актерские подарки ей преподнесла, конечно же, работа в театре. Много лет она была одной из главных звезд ленинградской сцены, примой Александринского театра. Раневская в "Вишневом саде", Гертруда в "Гамлете" — эти роли, казалось, были созданы для нее. Они сочетали широту актерского диапазона и возможность глубокой проработки роли.
Собственно, о ее театральных ролях складывались легенды и передавались многочисленные актерские байки (кстати, некоторые из них потом даже переработал Михаил Веллер в своих "Легендах Невского проспекта" и "Легендах Арбата"). Нина Николаевна была своеобразным центром труппы Александринки, ее легендой и одновременно — еще одним символом театрального Петербурга.
© Ленфильм, 1954Кадр из фильма "Укротительница тигров"
Кадр из фильма Укротительница тигров
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Кадр из фильма "Укротительница тигров"
© Ленфильм, 1954
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н. В. Гоголя. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм", 1959. (Справа — актриса Нина Ургант)

Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме Шинель по одноименной повести Н.В. Гоголя. Справа - актриса Нина Ургант
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Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н. В. Гоголя. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм", 1959. (Справа — актриса Нина Ургант)

© РИА Новости
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Актриса Нина Ургант в роли жены главного героя Дуси Балуевой из кинофильма "Знакомьтесь, Балуев" по одноименному роману Вадима Кожевникова. Студия "Ленфильм", 1963. Режиссер Виктор Комиссаржевский

Актриса Нина Ургант
3 из 5

Актриса Нина Ургант в роли жены главного героя Дуси Балуевой из кинофильма "Знакомьтесь, Балуев" по одноименному роману Вадима Кожевникова. Студия "Ленфильм", 1963. Режиссер Виктор Комиссаржевский

© РИА Новости
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Кадр из фильма "Вступление". Мать Володи — актриса Нина Ургант. Репродукция

Кадр из фильма Вступление
4 из 5

Кадр из фильма "Вступление". Мать Володи — актриса Нина Ургант. Репродукция

© РИА Новости / РИА Новости
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Кадр из художественного фильма "Собственное мнение", снятого режиссером Юлием Карасиком в 1976 году на киностудии "Мосфильм". В роли Олимпиады — народная артистка РСФСР Нина Ургант, в роли Ольги — актриса Людмила Чурсина

Кадр из художественного фильма Собственное мнение
5 из 5

Кадр из художественного фильма "Собственное мнение", снятого режиссером Юлием Карасиком в 1976 году на киностудии "Мосфильм". В роли Олимпиады — народная артистка РСФСР Нина Ургант, в роли Ольги — актриса Людмила Чурсина

© РИА Новости
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1 из 5
Кадр из фильма "Укротительница тигров"
© Ленфильм, 1954
2 из 5

Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н. В. Гоголя. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм", 1959. (Справа — актриса Нина Ургант)

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 5

Актриса Нина Ургант в роли жены главного героя Дуси Балуевой из кинофильма "Знакомьтесь, Балуев" по одноименному роману Вадима Кожевникова. Студия "Ленфильм", 1963. Режиссер Виктор Комиссаржевский

© РИА Новости
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4 из 5

Кадр из фильма "Вступление". Мать Володи — актриса Нина Ургант. Репродукция

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 5

Кадр из художественного фильма "Собственное мнение", снятого режиссером Юлием Карасиком в 1976 году на киностудии "Мосфильм". В роли Олимпиады — народная артистка РСФСР Нина Ургант, в роли Ольги — актриса Людмила Чурсина

© РИА Новости
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В ней было истинное актерское величие, умение, как говорят артисты, держать спину, демонстрируя и внутреннее достоинство, и затаенную силу, и высочайший полет профессионального мастерства. И, конечно же, это делало ее зрительской любимицей. Но вместе с тем она отлично примеряла на себя и другую роль: матриарха одной из самых известных театральных семей Петербурга.
© Instagram/andrei.urgantНина Ургант
Нина Ургант
1 из 4
Нина Ургант
© Instagram/andrei.urgant
© Instagram/urgantcomНина Ургант и Лев Милиндер
Нина Ургант и Лев Милиндер
2 из 4
Нина Ургант и Лев Милиндер
© Instagram/urgantcom
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актриса Нина Ургант с наградой "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" на церемонии вручения премии "Золотая маска" в Большом театре

Актриса Нина Ургант с наградой За выдающийся вклад в развитие театрального искусства на церемонии вручения премии Золотая маска
3 из 4

Актриса Нина Ургант с наградой "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" на церемонии вручения премии "Золотая маска" в Большом театре

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© Instagram/andrei.urgantАндрей и Иван Ургант
Андрей и Иван Ургант
4 из 4
Андрей и Иван Ургант
© Instagram/andrei.urgant
1 из 4
Нина Ургант
© Instagram/andrei.urgant
2 из 4
Нина Ургант и Лев Милиндер
© Instagram/urgantcom
3 из 4

Актриса Нина Ургант с наградой "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" на церемонии вручения премии "Золотая маска" в Большом театре

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 4
Андрей и Иван Ургант
© Instagram/andrei.urgant
Несколько поколений Ургантов объединялись под крышей ее дома, она всегда с удовольствием рассказывала о своих домашних, о том, что семейные ценности, традиции для нее тоже чрезвычайно важны. И этот социальный образ тоже отзывался у зрителей теплом и любовью.
Собственно, это тепло, любовь и вместе с тем внутреннюю силу Нина Ургант демонстрировала до самого конца — открыто сообщив о том, что тяжело больна. И ее верные зрители, по-прежнему видевшие в ней ту самую нежную и стойкую медсестру Раю из "Белорусского вокзала", платили и будут платить сполна любовью, верностью и восхищением.
Кадр из фильма Вступление - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
16:30Культура
В Минкультуры назвали уход из жизни Нины Ургант огромной потерей
 
КультураНина УргантУмерла Нина УргантСанкт-ПетербургМихаил ВеллерИван УргантБулат ОкуджаваАлександринский театрЕвгений ЛеоновДаугавпилсАндрей УргантКино и сериалы
 
 
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