https://ria.ru/20211206/teatr-1762473516.html

Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала"

Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала" - РИА Новости, 06.12.2021

Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала"

Обладатели премии "Звезда театра" стали известны в четверг на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Вахтанговском театре. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T22:56

2021-12-06T22:56

2021-12-06T22:56

культура

константин райкин

лия ахеджакова

юрий григорович

алексей бородин

звезда театрала (премия)

юрий бутусов

вера алентова

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Обладатели премии "Звезда театра" стали известны в четверг на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Вахтанговском театре.По традиции "Звезду театрала" получили артисты, режиссеры, спектакли, театры, набравшие наибольшее число голосов зрителей на сайте премии. Только в самой почетной номинации - "Легенда сцены" - лауреатов определяет дирекция премии, и заранее были известны их имена: Лия Ахеджакова, Алексей Бородин, Юрий Григорович, а также Нина Ургант, которая получила премию посмертно.Президент премии Валерий Яков рассказал журналистам, что Ургант успели рассказать, что она стала лауреатом. "Мы позвонили еще в октябре. Я позвонил, разговаривал с Андреем (Ургантом, сыном Нины Ургант). Но мы понимали, что она даже приехать не сможет. Но не всегда и все приезжают на церемонию по разным причинам. Мы рады, что успели сообщить", - сказал Яков.Лауреаты получили фарфоровую статуэтку, созданную на чешской мануфактуре с вековой историей "Рудольф Кампф".В этом году в шорт-лист премии "Звезда театрала" по 18 номинациям вошли 50 деятелей театра.Лучшим драматическим спектаклем и обладателем премии стал "Король Лир" в постановке Юрия Бутусова в Вахтанговском театре.Еще одна работа вахтанговцев получила премию: "Лучшим музыкальным спектаклем" стал "Танго между строк" в постановке Натальи Ковалевой.Лучшим директором признали Софью Апфельбаум из РАМТ.Лучшим спектаклем для детей и юношества стала постановка Новосибирского музыкального театра "Кошка, которая гуляла сама по себе", а лучшим иностранным спектаклем признана постановка польского режиссера Анджея Бубеня "Отцы и дети" в Ярославском театре драмы имени Волкова.Лучшим режиссером и обладателем премии "Звезда театрала" стал народный артист России Константин Райкин за спектакль "Плутни Скопена" в театре "Сатирикон".Премию "Звезда театрала" получили актрисы Татьяна Кравченко (лучшая женская роль – спектакль "Под одной крышей", "Ленком") и Вера Алентова (лучшая женская роль второго плана, спектакль "Ложные признания в Театре Пушкина). Среди мужчин премии удостоен лишь один актер - Антон Хабаров за роль второго плана в спектакле "Дядя Ваня" Губернского театра.Лауреатами премии также стали: Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина как лучший региональный театр, Молодежный театр – студия "Быть" из Тюмени в номинации "Лучший любительский театр", Русский драматический театр Литвы как лучший театр за рубежом.Были отмечены лучшие работы театральных артистов в кино. Лауреатами стали: Аня Чиповская за роль в фильме "Кто-нибудь видел мою девчонку?" и Юрий Стоянов за роль в сериале "Вампиры средней полосы".Лучшим социальным проектом в театре был назван инклюзивный спектакль "Питер Пэн" Архангельского театра драмы им. Ломоносова и благотворительного фонда "Время добра", а "Лучшим арт-проектом онлайн – "Бедные люди" (онлайн-сериал) БДТ им. Товстоногова.

https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html

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