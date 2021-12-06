Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала"
Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтатуэтка XII церемонии вручения ежегодной премии "Звезда Театрала" в театре имени Евгения Вахтангова.
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Обладатели премии "Звезда театра" стали известны в четверг на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Вахтанговском театре.
По традиции "Звезду театрала" получили артисты, режиссеры, спектакли, театры, набравшие наибольшее число голосов зрителей на сайте премии. Только в самой почетной номинации - "Легенда сцены" - лауреатов определяет дирекция премии, и заранее были известны их имена: Лия Ахеджакова, Алексей Бородин, Юрий Григорович, а также Нина Ургант, которая получила премию посмертно.
Президент премии Валерий Яков рассказал журналистам, что Ургант успели рассказать, что она стала лауреатом. "Мы позвонили еще в октябре. Я позвонил, разговаривал с Андреем (Ургантом, сыном Нины Ургант). Но мы понимали, что она даже приехать не сможет. Но не всегда и все приезжают на церемонию по разным причинам. Мы рады, что успели сообщить", - сказал Яков.
Лауреаты получили фарфоровую статуэтку, созданную на чешской мануфактуре с вековой историей "Рудольф Кампф".
В этом году в шорт-лист премии "Звезда театрала" по 18 номинациям вошли 50 деятелей театра.
Лучшим драматическим спектаклем и обладателем премии стал "Король Лир" в постановке Юрия Бутусова в Вахтанговском театре.
© Фото : пресс-служба Театра имени Евгения ВахтанговаРепетиция спектакля "Король Лир" в Театра имени Евгения Вахтангова
© Фото : пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова
Репетиция спектакля "Король Лир" в Театра имени Евгения Вахтангова
Еще одна работа вахтанговцев получила премию: "Лучшим музыкальным спектаклем" стал "Танго между строк" в постановке Натальи Ковалевой.
Лучшим директором признали Софью Апфельбаум из РАМТ.
Лучшим спектаклем для детей и юношества стала постановка Новосибирского музыкального театра "Кошка, которая гуляла сама по себе", а лучшим иностранным спектаклем признана постановка польского режиссера Анджея Бубеня "Отцы и дети" в Ярославском театре драмы имени Волкова.
Лучшим режиссером и обладателем премии "Звезда театрала" стал народный артист России Константин Райкин за спектакль "Плутни Скопена" в театре "Сатирикон".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Кравченко (справа) и Варвара Лаптева в спектакле в постановке Романа Самгина "Под одной крышей" в театре "Ленком".
Татьяна Кравченко (справа) и Варвара Лаптева в спектакле в постановке Романа Самгина "Под одной крышей" в театре "Ленком".
Премию "Звезда театрала" получили актрисы Татьяна Кравченко (лучшая женская роль – спектакль "Под одной крышей", "Ленком") и Вера Алентова (лучшая женская роль второго плана, спектакль "Ложные признания в Театре Пушкина).
Актриса Вера Алентова
Среди мужчин премии удостоен лишь один актер - Антон Хабаров за роль второго плана в спектакле "Дядя Ваня" Губернского театра.
Лауреатами премии также стали: Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина как лучший региональный театр, Молодежный театр – студия "Быть" из Тюмени в номинации "Лучший любительский театр", Русский драматический театр Литвы как лучший театр за рубежом.
Были отмечены лучшие работы театральных артистов в кино. Лауреатами стали: Аня Чиповская за роль в фильме "Кто-нибудь видел мою девчонку?" и Юрий Стоянов за роль в сериале "Вампиры средней полосы".
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
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Кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Видеосервис STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы"
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Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© Видеосервис START
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Кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 2
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© Видеосервис START
Лучшим социальным проектом в театре был назван инклюзивный спектакль "Питер Пэн" Архангельского театра драмы им. Ломоносова и благотворительного фонда "Время добра", а "Лучшим арт-проектом онлайн – "Бедные люди" (онлайн-сериал) БДТ им. Товстоногова.