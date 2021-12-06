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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/teatr-1762473516.html
Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала"
Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала" - РИА Новости, 06.12.2021
Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала"
Обладатели премии "Звезда театра" стали известны в четверг на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Вахтанговском театре. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T22:56
2021-12-06T22:56
культура
константин райкин
лия ахеджакова
юрий григорович
алексей бородин
звезда театрала (премия)
юрий бутусов
вера алентова
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Обладатели премии "Звезда театра" стали известны в четверг на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Вахтанговском театре.По традиции "Звезду театрала" получили артисты, режиссеры, спектакли, театры, набравшие наибольшее число голосов зрителей на сайте премии. Только в самой почетной номинации - "Легенда сцены" - лауреатов определяет дирекция премии, и заранее были известны их имена: Лия Ахеджакова, Алексей Бородин, Юрий Григорович, а также Нина Ургант, которая получила премию посмертно.Президент премии Валерий Яков рассказал журналистам, что Ургант успели рассказать, что она стала лауреатом. "Мы позвонили еще в октябре. Я позвонил, разговаривал с Андреем (Ургантом, сыном Нины Ургант). Но мы понимали, что она даже приехать не сможет. Но не всегда и все приезжают на церемонию по разным причинам. Мы рады, что успели сообщить", - сказал Яков.Лауреаты получили фарфоровую статуэтку, созданную на чешской мануфактуре с вековой историей "Рудольф Кампф".В этом году в шорт-лист премии "Звезда театрала" по 18 номинациям вошли 50 деятелей театра.Лучшим драматическим спектаклем и обладателем премии стал "Король Лир" в постановке Юрия Бутусова в Вахтанговском театре.Еще одна работа вахтанговцев получила премию: "Лучшим музыкальным спектаклем" стал "Танго между строк" в постановке Натальи Ковалевой.Лучшим директором признали Софью Апфельбаум из РАМТ.Лучшим спектаклем для детей и юношества стала постановка Новосибирского музыкального театра "Кошка, которая гуляла сама по себе", а лучшим иностранным спектаклем признана постановка польского режиссера Анджея Бубеня "Отцы и дети" в Ярославском театре драмы имени Волкова.Лучшим режиссером и обладателем премии "Звезда театрала" стал народный артист России Константин Райкин за спектакль "Плутни Скопена" в театре "Сатирикон".Премию "Звезда театрала" получили актрисы Татьяна Кравченко (лучшая женская роль – спектакль "Под одной крышей", "Ленком") и Вера Алентова (лучшая женская роль второго плана, спектакль "Ложные признания в Театре Пушкина). Среди мужчин премии удостоен лишь один актер - Антон Хабаров за роль второго плана в спектакле "Дядя Ваня" Губернского театра.Лауреатами премии также стали: Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина как лучший региональный театр, Молодежный театр – студия "Быть" из Тюмени в номинации "Лучший любительский театр", Русский драматический театр Литвы как лучший театр за рубежом.Были отмечены лучшие работы театральных артистов в кино. Лауреатами стали: Аня Чиповская за роль в фильме "Кто-нибудь видел мою девчонку?" и Юрий Стоянов за роль в сериале "Вампиры средней полосы".Лучшим социальным проектом в театре был назван инклюзивный спектакль "Питер Пэн" Архангельского театра драмы им. Ломоносова и благотворительного фонда "Время добра", а "Лучшим арт-проектом онлайн – "Бедные люди" (онлайн-сериал) БДТ им. Товстоногова.
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РИА Новости
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константин райкин, лия ахеджакова, юрий григорович, алексей бородин, звезда театрала (премия), юрий бутусов, вера алентова, нина ургант, софья апфельбаум, новости культуры, театр, татьяна кравченко
22:56 06.12.2021
 
Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала"

Названы лауреаты премии зрительских симпатий "Звезда театрала"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтатуэтка XII церемонии вручения ежегодной премии "Звезда Театрала" в театре имени Евгения Вахтангова.
Статуэтка XII церемонии вручения ежегодной премии Звезда Театрала в театре имени Евгения Вахтангова. - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Обладатели премии "Звезда театра" стали известны в четверг на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Вахтанговском театре.
По традиции "Звезду театрала" получили артисты, режиссеры, спектакли, театры, набравшие наибольшее число голосов зрителей на сайте премии. Только в самой почетной номинации - "Легенда сцены" - лауреатов определяет дирекция премии, и заранее были известны их имена: Лия Ахеджакова, Алексей Бородин, Юрий Григорович, а также Нина Ургант, которая получила премию посмертно.
Президент премии Валерий Яков рассказал журналистам, что Ургант успели рассказать, что она стала лауреатом. "Мы позвонили еще в октябре. Я позвонил, разговаривал с Андреем (Ургантом, сыном Нины Ургант). Но мы понимали, что она даже приехать не сможет. Но не всегда и все приезжают на церемонию по разным причинам. Мы рады, что успели сообщить", - сказал Яков.
Лауреаты получили фарфоровую статуэтку, созданную на чешской мануфактуре с вековой историей "Рудольф Кампф".
В этом году в шорт-лист премии "Звезда театрала" по 18 номинациям вошли 50 деятелей театра.
Лучшим драматическим спектаклем и обладателем премии стал "Король Лир" в постановке Юрия Бутусова в Вахтанговском театре.
© Фото : пресс-служба Театра имени Евгения ВахтанговаРепетиция спектакля "Король Лир" в Театра имени Евгения Вахтангова
Репетиция спектакля Король Лир в Театра имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова
Репетиция спектакля "Король Лир" в Театра имени Евгения Вахтангова
Еще одна работа вахтанговцев получила премию: "Лучшим музыкальным спектаклем" стал "Танго между строк" в постановке Натальи Ковалевой.
Лучшим директором признали Софью Апфельбаум из РАМТ.
Лучшим спектаклем для детей и юношества стала постановка Новосибирского музыкального театра "Кошка, которая гуляла сама по себе", а лучшим иностранным спектаклем признана постановка польского режиссера Анджея Бубеня "Отцы и дети" в Ярославском театре драмы имени Волкова.
Лучшим режиссером и обладателем премии "Звезда театрала" стал народный артист России Константин Райкин за спектакль "Плутни Скопена" в театре "Сатирикон".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Кравченко (справа) и Варвара Лаптева в спектакле в постановке Романа Самгина "Под одной крышей" в театре "Ленком".
Татьяна Кравченко (справа) и Варвара Лаптева в спектакле в постановке Романа Самгина Под одной крышей в театре Ленком. - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Татьяна Кравченко (справа) и Варвара Лаптева в спектакле в постановке Романа Самгина "Под одной крышей" в театре "Ленком".
Премию "Звезда театрала" получили актрисы Татьяна Кравченко (лучшая женская роль – спектакль "Под одной крышей", "Ленком") и Вера Алентова (лучшая женская роль второго плана, спектакль "Ложные признания в Театре Пушкина).
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актриса Вера Алентова
Среди мужчин премии удостоен лишь один актер - Антон Хабаров за роль второго плана в спектакле "Дядя Ваня" Губернского театра.
Лауреатами премии также стали: Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина как лучший региональный театр, Молодежный театр – студия "Быть" из Тюмени в номинации "Лучший любительский театр", Русский драматический театр Литвы как лучший театр за рубежом.
Были отмечены лучшие работы театральных артистов в кино. Лауреатами стали: Аня Чиповская за роль в фильме "Кто-нибудь видел мою девчонку?" и Юрий Стоянов за роль в сериале "Вампиры средней полосы".
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
Кадр из фильма Кто-нибудь видел мою девчонку?
1 из 2
Кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Видеосервис STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы
2 из 2
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© Видеосервис START
1 из 2
Кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 2
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© Видеосервис START
Лучшим социальным проектом в театре был назван инклюзивный спектакль "Питер Пэн" Архангельского театра драмы им. Ломоносова и благотворительного фонда "Время добра", а "Лучшим арт-проектом онлайн – "Бедные люди" (онлайн-сериал) БДТ им. Товстоногова.
Евгений Миронов в спектакле Мастер и Маргарита Театра наций - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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КультураКонстантин РайкинЛия АхеджаковаЮрий ГригоровичАлексей БородинЗвезда театрала (премия)Юрий БутусовВера АлентоваНина УргантСофья АпфельбаумНовости культурыТеатрТатьяна Кравченко
 
 
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