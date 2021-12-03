https://ria.ru/20211203/urgant-1762108701.html

Беглов выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Беглов выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант - РИА Новости, 03.12.2021

Беглов выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким актрисы театра и кино Нины Ургант в связи с ее кончиной и отметил, что она... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:20

2021-12-03T20:20

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культура

общество

санкт-петербург

ссср

александр беглов

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рсфср

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким актрисы театра и кино Нины Ургант в связи с ее кончиной и отметил, что она была безгранично талантливой актрисой, добрым, открытым и ярким человеком.Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Петербургская и российская культура понесла тяжелую утрату. Ушла из жизни Нина Николаевна Ургант – актриса, чьи героини до сих пор помогают каждому пройти экзамен на человечность. Такие потери невосполнимы… Безгранично талантливая актриса, добрый, открытый, красивый и яркий человек – такой она была на сцене и в жизни. Непостижимые, глубинные черты таланта принесли ей всенародную любовь", - говорится соболезновании.Беглов напомнил, что с именем Нины Ургант связаны многие творческие победы Александринского театра. Она была также одной из самых востребованных артисток кино."Нина Николаевна принадлежала к военному поколению. Ее роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал", ее песня в этом фильме глубоко тронули душу ветеранов. Силой своего творчества она заставляла людей думать о ближнем, помогать и творить добро", - отметил губернатор.Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шума из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976). Одной из известных в кино стала ее роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народная артистка РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.

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Ушла из жизни актриса Нина Ургант Народная артистка России Нина Ургант умерла на 93-м году жизни. Самая знаменитая её роль – медсестра Рая из кинофильма "Белорусский вокзал". Всего на счету актрисы было свыше 50 ролей. Среди других известных картин с ее участием – "Я родом из детства", "Собственное мнение", "Сыновья уходят в бой", "Люди как реки"," Могила льва". Нина Ургант была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой телеведущего Ивана Урганта. 2021-12-03T20:20 true PT1M34S

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