https://ria.ru/20211203/urgant-1762101149.html

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант - РИА Новости, 03.12.2021

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким актрисы театра и кино, народной артистки России Нины Ургант в связи с ее кончиной РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:35

2021-12-03T19:35

2021-12-03T19:35

культура

александринский театр

михаил мишустин

нина ургант

новости культуры

умерла нина ургант

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким актрисы театра и кино, народной артистки России Нины Ургант в связи с ее кончиной и отметил, что в любой роли она восхищала своей неподдельной искренностью."Нина Ургант обладала особым дарованием, индивидуальностью. На театральных подмостках и в кинематографе виртуозно перевоплощалась в Раневскую, Беатриче и Ксантиппу, королеву Елизавету Английскую, учительницу и медсестру. В любой роли Нина Николаевна была органична, достоверна, восхищала неподдельной искренностью", - приводятся слова Мишустина на сайте правительства.Он отметил, что зрители полюбили образы, которые Ургант создала на сцене ленинградского "Ленкома" и Александринского театра, в фильмах "Пока жив человек" и "Белорусский вокзал": "Ее героиням верили, вместе с ними переживали, радовались, грустили".Мишустин подчеркнул, актриса навсегда останется в замечательных фильмах, спектаклях, и главное, в памяти людей."Прошу передать мои глубочайшие соболезнования семье Нины Николаевны, её близким, друзьям и коллегам", - приводятся слова премьер-министра в сообщении.

https://ria.ru/20211203/urgant-1762053567.html

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александринский театр, михаил мишустин, нина ургант, новости культуры, умерла нина ургант