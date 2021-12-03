https://ria.ru/20211203/urgant-1762066153.html

Коллега Нины Ургант назвал ее легендой

Коллега Нины Ургант назвал ее легендой - РИА Новости, 03.12.2021

Коллега Нины Ургант назвал ее легендой

Нина Ургант была не только актрисой-легендой, но и открытым, добрым человеком с внутренним стержнем и мощной харизмой, сказал РИА Новости ее коллега, народный... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:07

2021-12-03T17:07

2021-12-03T17:31

санкт-петербург

александринский театр

рсфср

нина ургант

россия

умерла нина ургант

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нина Ургант была не только актрисой-легендой, но и открытым, добрым человеком с внутренним стержнем и мощной харизмой, сказал РИА Новости ее коллега, народный артист РФ, ведущий актер Александринского театра Сергей Паршин.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Уход Нины Николаевны – это личная моя потеря, мы с ней очень дружили и много вместе играли. Она была настолько открытым, добрым человеком, передо мной до сих пор стоит ее улыбка, невозможно забыть ее неподражаемый смех. Маленькая, хрупкая женщина, но с таким внутренним стержнем, с такой харизмой. Она очень любила людей и очень любила жизнь. Это потеря не только для меня и не только для нашего театра, но это потеря для всех зрителей, которые знали и любили эту восхитительную актрису. Ушла легенда, актриса и женщина-легенда", - сказал Паршин.Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).

https://ria.ru/20211203/urgant-1762053567.html

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санкт-петербург, александринский театр, рсфср, нина ургант, россия, умерла нина ургант