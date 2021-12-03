https://ria.ru/20211203/urgant-1762061558.html

Почетную премию Нины Ургант "Легенда сцены" передадут родственникам актрисы

Почетную премию Нины Ургант "Легенда сцены" передадут родственникам актрисы - РИА Новости, 03.12.2021

Почетную премию Нины Ургант "Легенда сцены" передадут родственникам актрисы

Почетную премию "Легенда сцены", которой была удостоена народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант, передадут одному из ее родственников,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:52

2021-12-03T16:52

2021-12-03T16:52

культура

санкт-петербург

нина ургант

театр

умерла нина ургант

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Почетную премию "Легенда сцены", которой была удостоена народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант, передадут одному из ее родственников, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы премии "Звезда театрала".В пятницу стало известно, что Ургант скончалась в Петербурге на 93-м году жизни.О том, что обладателями премии "Звезда театрала" в самой почетной номинации "Легенда сцены" впервые стали сразу четверо мастеров, среди которых Нина Ургант, сказали РИА Новости в пресс-службе премии в начале ноября. Сообщалось, что награды будут вручены лауреатам на торжественной церемонии 6 декабря в Вахтанговском театре."Мы будем вручать премию и статуэтку одному из родственников, который сможет приехать в Москву на церемонию премии "Звезда театрала". Премия самой почетной номинации "Легенда сцены" будет вручена Нине Николаевне Ургант посмертно", - сказали в пресс-службе премии.

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санкт-петербург, нина ургант, театр, умерла нина ургант