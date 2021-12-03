https://ria.ru/20211203/urgant-1762128253.html

Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке

Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке - РИА Новости, 03.12.2021

Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке

Актёр и телеведущий Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей бабушке, актрисе Нине Ургант, текст с соболезнованиями он опубликовал на странице в Instagram. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T22:53

2021-12-03T22:53

2021-12-03T22:55

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Актёр и телеведущий Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей бабушке, актрисе Нине Ургант, текст с соболезнованиями он опубликовал на странице в Instagram.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Ей почти 50, я только родился… Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай", - и я на "двойке" автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у неё свет. У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы ещё на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…" - говорится в тексте.Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей - Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей - Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народная артистка РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.

https://ria.ru/20211203/urgant-1762063524.html

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общество, иван ургант, нина ургант, новости культуры, умерла нина ургант