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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211204/urgant-1762195176.html
Прощание с Ниной Ургант пройдет восьмого декабря в Александринском театре
Прощание с Ниной Ургант пройдет восьмого декабря в Александринском театре - РИА Новости, 04.12.2021
Прощание с Ниной Ургант пройдет восьмого декабря в Александринском театре
Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, пройдет в Александринском театре в Петербурге 8 декабря, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T18:24
2021-12-04T18:26
культура
санкт-петербург
александринский театр
нина ургант
новости культуры
умерла нина ургант
ссср
эдвард радзинский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, пройдет в Александринском театре в Петербурге 8 декабря, сообщила РИА Новости представитель театра.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Прощание с Ниной Ургант пройдет в нашем театре 8 декабря, точное время церемонии пока уточняется", - сказала собеседница агентства. По ее словам, похороны Нины Ургант состоятся в тот же день, место захоронения пока не уточняется.Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей - Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей - Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.
https://ria.ru/20211203/urgant-1762128253.html
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санкт-петербург, александринский театр, нина ургант, новости культуры, умерла нина ургант, ссср, эдвард радзинский, рсфср
18:24 04.12.2021 (обновлено: 18:26 04.12.2021)
 
Прощание с Ниной Ургант пройдет восьмого декабря в Александринском театре

Прощание с Ниной Ургант пройдет восьмого декабря в Александринском театре в Петербурге

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНина Ургант
Нина Ургант - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, пройдет в Александринском театре в Петербурге 8 декабря, сообщила РИА Новости представитель театра.
Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни.
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"Прощание с Ниной Ургант пройдет в нашем театре 8 декабря, точное время церемонии пока уточняется", - сказала собеседница агентства. По ее словам, похороны Нины Ургант состоятся в тот же день, место захоронения пока не уточняется.
Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей - Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.
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Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.
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КультураСанкт-ПетербургАлександринский театрНина УргантНовости культурыУмерла Нина УргантСССРЭдвард РадзинскийРСФСР
 
 
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