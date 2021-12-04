https://ria.ru/20211204/urgant-1762195176.html

Прощание с Ниной Ургант пройдет восьмого декабря в Александринском театре

Прощание с Ниной Ургант пройдет восьмого декабря в Александринском театре - РИА Новости, 04.12.2021

Прощание с Ниной Ургант пройдет восьмого декабря в Александринском театре

Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, пройдет в Александринском театре в Петербурге 8 декабря, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T18:24

2021-12-04T18:24

2021-12-04T18:26

культура

санкт-петербург

александринский театр

нина ургант

новости культуры

умерла нина ургант

ссср

эдвард радзинский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, пройдет в Александринском театре в Петербурге 8 декабря, сообщила РИА Новости представитель театра.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Прощание с Ниной Ургант пройдет в нашем театре 8 декабря, точное время церемонии пока уточняется", - сказала собеседница агентства. По ее словам, похороны Нины Ургант состоятся в тот же день, место захоронения пока не уточняется.Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей - Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей - Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.

https://ria.ru/20211203/urgant-1762128253.html

https://ria.ru/20211203/urgant-1762063524.html

https://ria.ru/20211203/urgant-1762064620.html

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санкт-петербург, александринский театр, нина ургант, новости культуры, умерла нина ургант, ссср, эдвард радзинский, рсфср