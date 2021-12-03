https://ria.ru/20211203/soboleznovaniya-1762088372.html

Александринский театр выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Александринский театр выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант - РИА Новости, 03.12.2021

Александринский театр выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Народная артистка РСФСР Нина Ургант была выдающимся мастером отечественного театра и кино, ее любили миллионы зрителей, сообщает Александринский театр. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:29

2021-12-03T18:29

2021-12-03T20:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Народная артистка РСФСР Нина Ургант была выдающимся мастером отечественного театра и кино, ее любили миллионы зрителей, сообщает Александринский театр.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Нина Николаевна Ургант была выдающимся мастером отечественного театра и кино. Творческая биография актрисы с 1962 года связана с Александринским театром. Выдающееся мастерство Нины Николаевны Ургант служило и служит примером для представителей многих поколений артистов, ее любили миллионы зрителей", - говорится в сообщении.В театре отмечают, что собирательный образ героинь Ургант стал отражением истории страны."Собирательный образ героинь Нины Ургант составил портрет современницы военного поколения, стал отражением истории нашей страны, помог миллионам соотечественников сформировать ключевые для формирования национального самосознания принципы. И вместе с тем, в ее индивидуальном творческом почерке уникальным образом соединялись дар социальной, лирической героини и эксцентрический талант комедийной актрисы", - отмечается в сообщении.Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976). Одной из известных в кино стала ее роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".

https://ria.ru/20211203/urgant-1762063524.html

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