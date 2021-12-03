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Культура
https://ria.ru/20211203/soboleznovaniya-1762088372.html
Александринский театр выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант
Александринский театр выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант - РИА Новости, 03.12.2021
Александринский театр выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант
Народная артистка РСФСР Нина Ургант была выдающимся мастером отечественного театра и кино, ее любили миллионы зрителей, сообщает Александринский театр. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:29
2021-12-03T20:20
культура
общество
санкт-петербург
ссср
александринский театр
рсфср
кино
нина ургант
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Народная артистка РСФСР Нина Ургант была выдающимся мастером отечественного театра и кино, ее любили миллионы зрителей, сообщает Александринский театр.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Нина Николаевна Ургант была выдающимся мастером отечественного театра и кино. Творческая биография актрисы с 1962 года связана с Александринским театром. Выдающееся мастерство Нины Николаевны Ургант служило и служит примером для представителей многих поколений артистов, ее любили миллионы зрителей", - говорится в сообщении.В театре отмечают, что собирательный образ героинь Ургант стал отражением истории страны."Собирательный образ героинь Нины Ургант составил портрет современницы военного поколения, стал отражением истории нашей страны, помог миллионам соотечественников сформировать ключевые для формирования национального самосознания принципы. И вместе с тем, в ее индивидуальном творческом почерке уникальным образом соединялись дар социальной, лирической героини и эксцентрический талант комедийной актрисы", - отмечается в сообщении.Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976). Одной из известных в кино стала ее роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".
https://ria.ru/20211203/urgant-1762063524.html
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общество, санкт-петербург, ссср, александринский театр, рсфср, кино, нина ургант, россия, культура, умерла нина ургант
18:29 03.12.2021 (обновлено: 20:20 03.12.2021)
 
Александринский театр выразил соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Александринский театр: Ургант была выдающимся мастером театра и кино, ее любили миллионы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Александринского театра в Санкт-Петербурге
Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Народная артистка РСФСР Нина Ургант была выдающимся мастером отечественного театра и кино, ее любили миллионы зрителей, сообщает Александринский театр.
Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни.
Кадр из фильма Я родом из детства
18:22Культура
Петербургский символ. Любовь и сила Нины Ургант
"Нина Николаевна Ургант была выдающимся мастером отечественного театра и кино. Творческая биография актрисы с 1962 года связана с Александринским театром. Выдающееся мастерство Нины Николаевны Ургант служило и служит примером для представителей многих поколений артистов, ее любили миллионы зрителей", - говорится в сообщении.
В театре отмечают, что собирательный образ героинь Ургант стал отражением истории страны.
фарфоровая статуэтка - премия Звезда Театрала
16:52Культура
Почетную премию Нины Ургант "Легенда сцены" передадут родственникам актрисы
"Собирательный образ героинь Нины Ургант составил портрет современницы военного поколения, стал отражением истории нашей страны, помог миллионам соотечественников сформировать ключевые для формирования национального самосознания принципы. И вместе с тем, в ее индивидуальном творческом почерке уникальным образом соединялись дар социальной, лирической героини и эксцентрический талант комедийной актрисы", - отмечается в сообщении.
Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976). Одной из известных в кино стала ее роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".
"Здесь птицы не поют"... Умерла Нина Ургант
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

На театральной сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов: от Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" до Раневской в "Вишневом саде" и королевы Гертруды в "Гамлете".

Актриса Нина Ургант
1 из 9

На театральной сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов: от Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" до Раневской в "Вишневом саде" и королевы Гертруды в "Гамлете".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").

Кадр из фильма Вступление
2 из 9

В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.

Кадр из фильма Белорусский вокзал
3 из 9

Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости
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Ролан Быков и Нина Ургант в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Гоголя.

Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме Шинель по одноименной повести Н.В. Гоголя. Справа - актриса Нина Ургант
4 из 9

Ролан Быков и Нина Ургант в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Гоголя.

© РИА Новости
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Важное место в репертуаре актрисы занимал современный репертуар. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга", "Красавец-мужчина", "Воскресный папа", "Русские деньги".

Кадр из художественного фильма Собственное мнение
5 из 9

Важное место в репертуаре актрисы занимал современный репертуар. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга", "Красавец-мужчина", "Воскресный папа", "Русские деньги".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Последнюю кинороль Нина Ургант исполнила в 2008-м в картине "Азиат".

Кадр из художественного фильма Мечтать и жить
6 из 9

Последнюю кинороль Нина Ургант исполнила в 2008-м в картине "Азиат".

© РИА Новости
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Творчество Нины Ургант отмечено различными наградами. В 1976 году за работу в фильме "Премия" она была удостоена Госпремии СССР.

Нина Ургант в роли планового работника Милениной и народный артист Владимир Самойлов в роли управляющего трестом Батарцева в фильме Премия
7 из 9

Творчество Нины Ургант отмечено различными наградами. В 1976 году за работу в фильме "Премия" она была удостоена Госпремии СССР.

© РИА Новости
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Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III (2006) степеней и орденом Почета.

Актриса Нина Ургант
8 из 9

Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III (2006) степеней и орденом Почета.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Нина Ургант стала обладателем "Золотой маски".

Актриса Нина Ургант с наградой За выдающийся вклад в развитие театрального искусства на церемонии вручения премии Золотая маска
9 из 9

В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Нина Ургант стала обладателем "Золотой маски".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 9

На театральной сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов: от Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" до Раневской в "Вишневом саде" и королевы Гертруды в "Гамлете".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 9

В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 9

Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 9

Ролан Быков и Нина Ургант в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Гоголя.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 9

Важное место в репертуаре актрисы занимал современный репертуар. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга", "Красавец-мужчина", "Воскресный папа", "Русские деньги".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 9

Последнюю кинороль Нина Ургант исполнила в 2008-м в картине "Азиат".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 9

Творчество Нины Ургант отмечено различными наградами. В 1976 году за работу в фильме "Премия" она была удостоена Госпремии СССР.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 9

Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III (2006) степеней и орденом Почета.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 9

В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Нина Ургант стала обладателем "Золотой маски".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
 
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