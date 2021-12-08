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Культура
https://ria.ru/20211208/urgant-1762707197.html
В Петербурге началась церемония прощания с Ниной Ургант
В Петербурге началась церемония прощания с Ниной Ургант - РИА Новости, 08.12.2021
В Петербурге началась церемония прощания с Ниной Ургант
Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, проходит в Александринском театре в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:14
2021-12-08T13:23
культура
общество
ссср
луга
александр беглов
александринский театр
рсфср
нина ургант
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, проходит в Александринском театре в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Народная артистка РСФСР скончалась 3 декабря.В последний путь ее провожают родственники, коллеги и члены правительства."Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант. Мои глубокие соболезнования в этот скорбный час для всех, кто ее знал и любил", — сказал на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.По его словам, в ее таланте было нечто теплое и светлое, глубокое и близкое для наших людей."Нина Николаевна родилась в Луге, но стала абсолютным символом Петербурга", — добавил глава города.В свою очередь, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин сказал, что Петербург прощается с блестящей характерной актрисой, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия.За годы работы на сцене Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей — Беатриче в шекспировской комедии "Много шума из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976). Одной из самых известных ее работ стала роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".В 1974 году Нине Ургант присвоили звание народной артистки РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" ее наградили Государственной премией СССР.
https://ria.ru/20211203/urgant-1762128253.html
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общество, ссср, луга, александр беглов, александринский театр, рсфср, нина ургант, валерий фокин, новости культуры, культура, умерла нина ургант
11:14 08.12.2021 (обновлено: 13:23 08.12.2021)
 
В Петербурге началась церемония прощания с Ниной Ургант

В Александринском театре в Петербурге началась церемония прощания с актрисой Ниной Ургант

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНина Ургант
Нина Ургант - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, проходит в Александринском театре в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
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"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант. Мои глубокие соболезнования в этот скорбный час для всех, кто ее знал и любил", — сказал на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его словам, в ее таланте было нечто теплое и светлое, глубокое и близкое для наших людей.
"Нина Николаевна родилась в Луге, но стала абсолютным символом Петербурга", — добавил глава города.
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В свою очередь, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин сказал, что Петербург прощается с блестящей характерной актрисой, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия.
За годы работы на сцене Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей — Беатриче в шекспировской комедии "Много шума из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.
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Проклова назвала Нину Ургант прекрасной актрисой с непростой судьбой
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976). Одной из самых известных ее работ стала роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".
В 1974 году Нине Ургант присвоили звание народной артистки РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" ее наградили Государственной премией СССР.
Прощание с Ниной Ургант
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гражданская панихида по Нине Ургант состоялась в Александринском театре.

На церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
1 из 9

Гражданская панихида по Нине Ургант состоялась в Александринском театре.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Михаил Боярский на церемонии прощания с Ниной Ургант.

 Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
2 из 9

Михаил Боярский на церемонии прощания с Ниной Ургант.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В последний путь актрису провожали государственные деятели, родные и близкие, коллеги.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
3 из 9

В последний путь актрису провожали государственные деятели, родные и близкие, коллеги.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант", — сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
4 из 9

"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант", — сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Глава города принес глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Нину Ургант.

В Александринском театре в Санкт-Петербурге, где проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант
5 из 9

Глава города принес глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Нину Ургант.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия", — добавил худрук Александринского театра Валерий Фокин.

 Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
6 из 9

"Это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия", — добавил худрук Александринского театра Валерий Фокин.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Проститься с любимой актрисой могли все желающие.

Актер Аркадий Волгин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
7 из 9

Проститься с любимой актрисой могли все желающие.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Нины Ургант вынесли из здания театра под аплодисменты.

Вынос гроба с телом народной артистки РСФСР Нины Ургант после церемонии прощания в Александринском театре в Санкт-Петербурге
8 из 9

Гроб с телом Нины Ургант вынесли из здания театра под аплодисменты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Иван Краско на церемонии прощания с Ниной Ургант в Санкт-Петербурге.

 Актере Иван Краско во время выноса гроба с телом народной артистки РСФСР Нины Ургант после церемонии прощания в Александринском театре в Санкт-Петербурге
9 из 9

Иван Краско на церемонии прощания с Ниной Ургант в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Гражданская панихида по Нине Ургант состоялась в Александринском театре.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Михаил Боярский на церемонии прощания с Ниной Ургант.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 9

В последний путь актрису провожали государственные деятели, родные и близкие, коллеги.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 9

"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант", — сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Глава города принес глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Нину Ургант.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 9

"Это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия", — добавил худрук Александринского театра Валерий Фокин.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Проститься с любимой актрисой могли все желающие.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Гроб с телом Нины Ургант вынесли из здания театра под аплодисменты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Иван Краско на церемонии прощания с Ниной Ургант в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
КультураОбществоСССРЛугаАлександр БегловАлександринский театрРСФСРНина УргантВалерий ФокинНовости культурыКультураУмерла Нина Ургант
 
 
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