https://ria.ru/20211208/urgant-1762707197.html

В Петербурге началась церемония прощания с Ниной Ургант

В Петербурге началась церемония прощания с Ниной Ургант - РИА Новости, 08.12.2021

В Петербурге началась церемония прощания с Ниной Ургант

Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, проходит в Александринском театре в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:14

2021-12-08T11:14

2021-12-08T13:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, проходит в Александринском театре в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Народная артистка РСФСР скончалась 3 декабря.В последний путь ее провожают родственники, коллеги и члены правительства."Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант. Мои глубокие соболезнования в этот скорбный час для всех, кто ее знал и любил", — сказал на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.По его словам, в ее таланте было нечто теплое и светлое, глубокое и близкое для наших людей."Нина Николаевна родилась в Луге, но стала абсолютным символом Петербурга", — добавил глава города.В свою очередь, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин сказал, что Петербург прощается с блестящей характерной актрисой, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия.За годы работы на сцене Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей — Беатриче в шекспировской комедии "Много шума из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976). Одной из самых известных ее работ стала роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".В 1974 году Нине Ургант присвоили звание народной артистки РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" ее наградили Государственной премией СССР.

https://ria.ru/20211203/urgant-1762128253.html

https://ria.ru/20211203/urgant-1762108701.html

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