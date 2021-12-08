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Прощание с Ниной Ургант
Прощание с Ниной Ургант - РИА Новости, 08.12.2021
Прощание с Ниной Ургант
Петербуржцы проводили актрису Нину Ургант в последний путь. Кадры церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.12.2021
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Петербуржцы проводили актрису Нину Ургант в последний путь. Кадры церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, санкт-петербург, нина ургант, валерий фокин, михаил боярский, иван краско, умерла нина ургант
13:22 08.12.2021
 

Прощание с Ниной Ургант

Читать ria.ru в
Петербуржцы проводили актрису Нину Ургант в последний путь. Кадры церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гражданская панихида по Нине Ургант состоялась в Александринском театре.

На церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
1 из 9

Гражданская панихида по Нине Ургант состоялась в Александринском театре.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Михаил Боярский на церемонии прощания с Ниной Ургант.

 Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
2 из 9

Михаил Боярский на церемонии прощания с Ниной Ургант.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В последний путь актрису провожали государственные деятели, родные и близкие, коллеги.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
3 из 9

В последний путь актрису провожали государственные деятели, родные и близкие, коллеги.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант", — сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
4 из 9

"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант", — сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Глава города принес глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Нину Ургант.

В Александринском театре в Санкт-Петербурге, где проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант
5 из 9

Глава города принес глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Нину Ургант.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия", — добавил худрук Александринского театра Валерий Фокин.

 Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
6 из 9

"Это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия", — добавил худрук Александринского театра Валерий Фокин.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Проститься с любимой актрисой могли все желающие.

Актер Аркадий Волгин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге
7 из 9

Проститься с любимой актрисой могли все желающие.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Нины Ургант вынесли из здания театра под аплодисменты.

Вынос гроба с телом народной артистки РСФСР Нины Ургант после церемонии прощания в Александринском театре в Санкт-Петербурге
8 из 9

Гроб с телом Нины Ургант вынесли из здания театра под аплодисменты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Иван Краско на церемонии прощания с Ниной Ургант в Санкт-Петербурге.

 Актере Иван Краско во время выноса гроба с телом народной артистки РСФСР Нины Ургант после церемонии прощания в Александринском театре в Санкт-Петербурге
9 из 9

Иван Краско на церемонии прощания с Ниной Ургант в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
ФотоСанкт-ПетербургНина УргантВалерий ФокинМихаил БоярскийИван КраскоУмерла Нина Ургант
 
 
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