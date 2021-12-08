Прощание с Ниной Ургант
Гражданская панихида по Нине Ургант состоялась в Александринском театре.
Гражданская панихида по Нине Ургант состоялась в Александринском театре.
Михаил Боярский на церемонии прощания с Ниной Ургант.
Михаил Боярский на церемонии прощания с Ниной Ургант.
В последний путь актрису провожали государственные деятели, родные и близкие, коллеги.
В последний путь актрису провожали государственные деятели, родные и близкие, коллеги.
"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант", — сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант", — сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.
Глава города принес глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Нину Ургант.
Глава города принес глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Нину Ургант.
"Это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия", — добавил худрук Александринского театра Валерий Фокин.
"Это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия", — добавил худрук Александринского театра Валерий Фокин.
Проститься с любимой актрисой могли все желающие.
Проститься с любимой актрисой могли все желающие.
Гроб с телом Нины Ургант вынесли из здания театра под аплодисменты.
Гроб с телом Нины Ургант вынесли из здания театра под аплодисменты.
Иван Краско на церемонии прощания с Ниной Ургант в Санкт-Петербурге.
Иван Краско на церемонии прощания с Ниной Ургант в Санкт-Петербурге.